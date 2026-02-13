В Бишкеке устранили аварию на теплотрассе по улице 7 Апреля

В Бишкеке завершены ремонтно-восстановительные работы на участке магистральной тепловой сети по улице 7 Апреля между улицами Медерова и Ахунбаева. Полный штатный режим теплоснабжения восстановлен.

Как сообщили в МП «Бишкектеплосеть», сварочные работы завершили в 00.44, после чего специалисты приступили к поэтапному заполнению тепловых сетей. Повреждение произошло на трубе диаметром 900 миллиметров.

На время локализации аварии параметры теплоснабжения в южной части города временно снизили. Подачу тепловой энергии организовали по альтернативной схеме. Перебоев в обеспечении потребителей отоплением и горячим водоснабжением не допущено.

Работы по благоустройству зеленой зоны на месте ремонта проведут при благоприятных погодных условиях.

Участок тепловой сети введен в эксплуатацию в 1974 и 1986 годах. В предприятии отметили, что значительный срок эксплуатации требует поэтапной модернизации инженерной инфраструктуры.

В 2025 году МП «Бишкектеплосеть» выполнило масштабные работы по обновлению сетей. На улицах Фрунзе и Курманжан Датка переложили магистральные тепловые сети с увеличением диаметра труб с 700 до 900 и 1000 миллиметров, отремонтировали оборудование насосных станций, восстановили 1 тысячу 543 квадратных метра тепловой изоляции, заменили 424 единицы запорной арматуры, обновили 4 тысячи 551 метр изношенных сетей и завершили строительство насосной станции № 3 на пересечении проспекта Чуй и улицы Осмонкула.

В предприятии поблагодарили горожан за понимание и сообщили, что специалисты продолжают работу для обеспечения стабильного функционирования системы теплоснабжения.