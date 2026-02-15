Об опасности пассивного курения напомнили медики

Об опасности пассивного курения напомнили сотрудники Республиканского центра укрепления здоровья.

Отмечается, что курение остается личным выбором человека до тех пор, пока табачный дым не начинают вдыхать окружающие. При этом пассивный статус представляет серьезную угрозу для здоровья некурящих.

Пребывание некурящего человека в течение восьми часов в закрытом помещении, где курят, равносильно выкуриванию пяти сигарет, рассказали специалисты.

Табачный дым раздражает слизистые оболочки и негативно влияет на ткани органов дыхания. В частности, увеличивается риск развития рака легких.

Особенно опасно пассивное курение для детей, беременных женщин и пожилых людей. Они подвергаются повышенной вероятности возникновения простудных заболеваний, бронхита, пневмонии, бронхиальной астмы, инфекционных заболеваний, а также таких серьезных болезней, как лейкоз, лимфома и опухоли мозга.

Напомним, согласно законодательству, в Кыргызстане курение запрещено в закрытых помещениях и общественных местах.