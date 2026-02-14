Солнце «улыбнулось» Земле: астрономы показали гигантский смайлик

Специалисты Института космических исследований РАН опубликовали снимок «улыбающегося» Солнца. Изображение размещено Лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН на официальных ресурсах лаборатории.
По данным ученых, на поверхности звезды сформировалась структура, напоминающая гигантский смайлик диаметром около 1,5 миллиона километров. «Глазами» стали две крупные активные области, каждая из которых примерно в десять раз больше Земли, а «улыбку» образовал протуберанец протяженностью около 500 тысяч километров.
Астрономы уточнили, что в настоящий момент Солнце обращено этой «улыбающейся» стороной именно к Земле.