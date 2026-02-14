13:01
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Общество

Солнце «улыбнулось» Земле: астрономы показали гигантский смайлик

Специалисты Института космических исследований РАН опубликовали снимок «улыбающегося» Солнца. Изображение размещено Лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН на официальных ресурсах лаборатории.

По данным ученых, на поверхности звезды сформировалась структура, напоминающая гигантский смайлик диаметром около 1,5 миллиона километров. «Глазами» стали две крупные активные области, каждая из которых примерно в десять раз больше Земли, а «улыбку» образовал протуберанец протяженностью около 500 тысяч километров.

«Огромный смайлик размером 1,5 миллиона километров представляет собой сейчас солнце. Глазами звезды являются две крупные активные области, а «улыбку» образует гигантский протуберанец. Смайлик скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса», — говорится в сообщении лаборатории.

Астрономы уточнили, что в настоящий момент Солнце обращено этой «улыбающейся» стороной именно к Земле.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/362016/
просмотров: 2597
Версия для печати
Материалы по теме
Вспышка на Солнце вызвала мощную магнитную бурю и полярное сияние по всему миру
Крупный взрыв произошел на Солнце — Лаборатория солнечной астрономии
Облако плазмы из-за вспышек на Солнце может задеть Землю в ночь на 1 января
Свободно падающего человека на фоне Солнца запечатлел астрофотограф из США
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
На обращенной к Земле стороне Солнца не осталось пятен: что это значит
Самая мощная магнитная буря за последние два месяца накроет сегодня Землю
В августе бишкекчане смогут увидеть звездопад Персеиды
Власти США запретили затемнять солнце ученым
Солнечное затмение века. Ученые рассказали, когда оно произойдет
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Закон о&nbsp;тишине. В&nbsp;парламенте просят вывести из-под запрета два праздника Закон о тишине. В парламенте просят вывести из-под запрета два праздника
Граждан КР&nbsp;с&nbsp;иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию Граждан КР с иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
15 февраля, воскресенье
13:00
Бизнес на сказке: опыт Лапландии и путь кыргызской юрты к мировому бренду Бизнес на сказке: опыт Лапландии и путь кыргызской юрты...
12:32
В России кыргызстанцам при содействии Минтруда КР помогли получить зарплату
12:01
Незаконную автогазовую станцию на заправке «АСК Нефть» демонтировал Минстрой
11:27
Министр просвещения обсудила с послом Китая сотрудничество в сфере образования
11:00
От Афгана до Судана. Абдыганы Маманов — в войне нет ни смысла, ни романтики