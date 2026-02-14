В Бишкеке с 15 февраля мост на улице Калинина закроют на реконструкцию

С 15 февраля в Бишкеке начнутся дорожно-ремонтные работы на улице Калинина. Об этом сообщает Управление патрульной службы милиции.

По данным ведомства, реконструкция будет проводиться на мосту, расположенном на данной улице. Работы направлены на расширение проезжей части и увеличение пропускной способности транспортного потока.

В связи с ремонтом мост временно закроют для движения автотранспорта.

В УПСМ призвали водителей заранее планировать маршруты, выбирать альтернативные пути объезда и строго соблюдать Правила дорожного движения. Также автомобилистов просят быть внимательными и проявлять взаимное уважение на дороге.

В ведомстве напомнили, что порядок и дисциплина на дорогах являются основой безопасности всех участников движения.