Незаконную автогазовую станцию на заправке «АСК Нефть» демонтировал Минстрой

В Алайском районе Ошской области проведен демонтаж незаконно установленной автогазовой станции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что Ошское региональное управление Государственного департамента архитектурно-строительного контроля провело проверку заправочной станции ОсОО «АСК Нефть».

«Автогазовая станция была самовольно установлена на территории автозаправочной станции «АСК Нефть», известной под брендом «Россия-Нефть», расположенной на улице Нарматова в городе Гульча. Станция была установлена без разрешительных документов. В результате специалисты управления приняли меры по демонтажу незаконно установленного объекта в целях обеспечения безопасности граждан, соблюдения градостроительных и технических требований», — говорится в сообщении.

Согласно данным базы Минюста, ОсОО «АСК Нефть» зарегистрировано в 2020 году. Руководителем компании является Элмурат Назарбеков, а учредителем — Абибилла уулу Кутман.