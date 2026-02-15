13:02
Общество

В России кыргызстанцам при содействии Минтруда КР помогли получить зарплату

В России кыргызстанцам при содействии Минтруда КР помогли получить зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, представительство ведомства в РФ оказало содействие в защите трудовых прав граждан КР.

Ранее поступило обращение о невыплате заработной платы шестерым кыргызстанцам со стороны руководства ООО «СК Орион». Проведены необходимые мероприятия с работодателями. В результате заявителям возвращена заработная плата на сумму 900 тысяч рублей.

Также оказана помощь 66 гражданам КР, работавшим в ООО «УК АСК Групп», в получении задолженности по заработной плате в размере 884 тысячи 228 рублей.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/362047/
просмотров: 180
