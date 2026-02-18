12:47
Общество

Россия остается главным стратегическим партнером Кыргызстана — исследование

Кыргызстан рассматривает Россию как главного стратегического партнера, что проявлялось как в официальной риторике, так и в практической координации на международных площадках, сообщает российский Национальный исследовательский институт развития коммуникаций.

Исследователи отмечают, что регулярные контакты на разных уровнях, в том числе на высшем, подтверждают этот статус.

«Регулярные контакты на высшем уровне, взаимодействие министерств иностранных дел и личная коммуникация президентов подтверждали этот статус России. Особое значение имели форматы ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС, где Кыргызстан и Россия консолидировали позиции по вопросам безопасности, экономики и информационной безопасности. Проведение учений ОДКБ «Рубеж—2025» на территории КР и активная роль страны в обсуждении механизмов кибер- и информационной безопасности свидетельствовали о высокой степени доверия и политической координации», — говорится в докладе.

Указано, что Кыргызстан избегал шагов, которые могли бы интерпретироваться как угроза интересам России.

В международных организациях республика занимала сдержанную позицию по чувствительным для РФ вопросам, воздерживаясь или не участвуя в голосованиях с антироссийской направленностью, не присоединяясь к санкционным режимам.

Кроме того, подчеркиваются экономические коммуникации между двумя странами, в 2025 году они развивались в рамках относительно благоприятного режима. Членство Кыргызстана в ЕАЭС обеспечивало правовую и экономическую основу для торговли, а национальные реформы в сфере таможенного администрирования, цифровизации и транзита способствовали упрощению процедур.

Россия сохраняла статус крупнейшего торгового партнера Кыргызстана.
