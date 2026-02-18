12:47
Общество

В Кыргызстане 854 социальных работника обслуживают 9 тысяч 452 человека на дому

В городских, районных и межрайонных управлениях Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР, по данным на 1 января 2026 года, 854 социальных работника оказывают услуги на дому 9 тысячам 452 гражданам, нуждающимся в социальной помощи.

В их числе:

  • одинокие пожилые граждане — 3 тысячи 819 человек;
  • лица с инвалидностью — 2 тысячи 313 человек;
  • семейные пары — 350 семей;
  • семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации — 2 тысячи 971 семья.

Социальные работники предоставляют помощь пожилым людям, проживающим в одиночестве, гражданам, частично утратившим способность к самостоятельному передвижению, супружеским парам, а также семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Специалисты помогают в решении бытовых вопросов, обеспечивают психологическую и социальную поддержку.

Каждый социальный работник посещает подопечного не реже двух раз в неделю в соответствии с индивидуальным графиком, утвержденным руководителем управления. Этот подход позволяет обеспечивать качественный уход и своевременную помощь тем, кто в ней нуждается.

Для получения социальной помощи на дому необходимо письменное обращение от органов местного самоуправления, соседей или близких лиц нуждающихся граждан. Министерство труда, социального обеспечения и миграции продолжает свою работу по улучшению социальных услуг, доступности и качеству предоставляемой помощи.
