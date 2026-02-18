Заболеваемость сифилисом, кишечными инфекциями и гриппом выросла в Кыргызстане

В 2025 году в Кыргызстане выросла заболеваемость сифилисом, бруцеллезом и гриппом. Об этом сегодня в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Рыспек Сыдыгалиев.

По его словам, по итогам 2025 года всего по республике зарегистрировано 491 тысяча 516 случаев инфекционных заболеваний против 360 тысяч 536 случаев в 2024-м, то есть на 36,3 процента больше.

В общей структуре инфекционной заболеваемости 81,9 процента приходится на острые вирусные инфекционные заболевания (ОРВИ) и грипп.

Рыспек Сыдыгалиев отметил, что зафиксировано снижение заболеваемости:

сальмонеллезом в 1,6 раза,

острыми энтеральными вирусными гепатитами в 2,5 раза,

острыми гемоконтактными вирусными гепатитами на 29,6 процента,

туберкулезом на 2,9 процента,

менингитами на 18,2 процента,

корью в 1,6 раза,

паротитом на 33 процента.

При этом, по его данным, отмечен рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 15,2 процента, бруцеллезом на 1,3 процента, ОРВИ и гриппом в 1,5 раза.

Общее число ВИЧ-инфицированных в 2025 году выросло на 8,2 процента, сифилисом — на 2,1 процента.

«В прошлом году зарегистрировали шесть случаев сибирской язвы, пять — завозной малярии, три — гепатита Е, один — столбняка», — добавил Рыспек Сыдыгалиев.