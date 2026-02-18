В Манасском районе выявлено более 3 тысяч новых объектов наследия

Министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев провел совещание с археологами по вопросам качественного проведения археологических исследований и сохранения историко-культурного наследия в процессе трансформации земельных участков.

Министр отметил необходимость усиления совместных действий для оперативного проведения исследований в условиях активизации строительных работ, а также подчеркнул важность выбора по одному району из каждой области для проведения комплексных исследований.

Специалисты-археологи подчеркнули важность поддержки со стороны государственных органов, особенно в части своевременного предоставления карт и документов, связанных с земельными вопросами.

Археолог Кунболот Акматов сообщил, что в 2025 году в Манасском районе Таласской области было исследовано 50 тысяч гектаров территории и выявлено более 3 тысяч новых объектов наследия.

В завершение встречи министр подчеркнул необходимость продолжить работу в текущем году, выбрав по одному району из семи областей.