12:48
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Общество

Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев прокомментировал отстрел собак в Новопавловке

Фото 24.kg

На Экологическом совете заместитель градоначальника столицы Рамиз Алиев рассказал 24.kg о ситуации с отстрелом собак в МТУ «Новопавловка». По его словам, видеозапись инцидента вызвала широкий общественный резонанс и в адрес мэрии поступило множество обращений от горожан.

Читайте по теме
Видео с жестоким отстрелом собак в Бишкеке вызвало общественный резонанс

«Да, я это видео видел, было много отметок со стороны горожан. В ближайшее время хочу выехать на место и показать всю ситуацию, хотя коллеги уже там были», — заявил он.

Рамиз Алиев сообщил, что сейчас городские власти готовят к утверждению новые правила благоустройства, которые затронут и вопросы содержания домашних животных.

В столице насчитывается более 20 адресов, где в квартирах и частных домах содержатся по 40-50 животных. В одном из случаев, по его словам, в доме находились более 120 собак.

«Некоторые называют таких Плюшкиными, другие — зоозащитниками, но посмотрите, в каких условиях живут эти собаки. Они от голода едят друг друга. Также есть проблема соседей, которые вынуждены жить рядом, и проблема самого отстрела», — отметил вице-мэр.

Он признал, что отстрел собак является негуманным методом, и в европейских странах применяются другие подходы, в том числе создание приютов. На площадке мэрии уже прошла встреча с зоозащитниками, где обсуждались новые правила содержания животных.

Среди предложений был запрет собачьих боев, определение мест для выгула, а также установление допустимого количества животных в квартирах и частных домах.

«Если это квартира — возможны одна-две собаки. Если частный дом — немного больше. Но нужно определить предел», — пояснил Рамиз Алиев, добавив, что инициатива вызвала критику со стороны части горожан.

Он также выступил за обязательную регистрацию домашних животных, вакцинацию и контроль за разведением. По его словам, одной из причин роста числа бездомных собак становится безответственное отношение владельцев, которые выбрасывают животных.

Отдельно вице-мэр упомянул собачий базар в районе Ошского рынка, где, по его утверждению, до 50 щенков в неделю остаются непроданными и оказываются на улице, все они бегут в город.

Он добавил, что сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» выезжают на так называемый отлов преимущественно по заявкам — в районы школ, детских садов и других общественных мест. По его словам, в городе фиксируется до двух-трех случаев укусов в день.

Жизнь животного ценна, но не менее ценна жизнь наших горожан, особенно детей.

Рамиз Алиев

В связи с этим предлагается обязательная регистрация животного.

«Раз ты горожанин и завел домашнее животное, то регистрируй его, вакцинируй», — подчеркнул вице-мэр, добавив, что и у него самого тоже есть собака.

В числе предлагаемых мер также рассматривается создание изолятора временного содержания — мини-приюта, где животных смогут держать до трех-пяти дней для поиска владельцев или новых хозяев.

При этом полностью отменить отстрел в настоящее время, по словам Рамиза Алиева, невозможно.

«Это будет обман. Нужно создать условия: регистрацию, приюты, вакцинацию. Это реальные меры», — заявил он.

На вопрос, законен ли отстрел с огнестрельного оружия на частной территории, он добавил, что по конкретному инциденту правоохранительные органы уже дали свою оценку.

Напомним, в Новопавловке сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» прямо во дворе жительницы устроили расстрел ее животных. На место прибыли представители правоохранительных органов, зооактивисты и квартальный.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/362499/
просмотров: 554
Версия для печати
Материалы по теме
В Ак-Сайском айыл окмоту прошел субботник — больше всего досталось собакам
Видео с жестоким отстрелом собак в Бишкеке вызвало общественный резонанс
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Бишкекчанка о словах Рамиза Алиева: Сначала обрезают, потом признают аварийными
В Бишкеке жители возмущены отстрелом собак в жилом районе
За 10 месяцев 2025 года в Бишкеке отстрелили более 14 тысяч собак
Отстрел кошек в Бишкеке. Город заполонят крысы — глава фонда «Добрые руки»
Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок
Экс-вице-мэру Оша, обвиняемому в коррупции, продлили срок домашнего ареста
В Оше снесут дом бывшего вице-мэра в охранной зоне канала Увам
Популярные новости
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
На&nbsp;весенних каникулах школьники в&nbsp;Кыргызстане отдохнут всего один день На весенних каникулах школьники в Кыргызстане отдохнут всего один день
ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по&nbsp;закону, конфликта между силовыми ведомствами нет ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по закону, конфликта между силовыми ведомствами нет
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
&laquo;Ночь без границ&raquo;: MEGA открывает бесплатный доступ в&nbsp;ночное время «Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет с&nbsp;началом Рамазана и&nbsp;дарит 30&nbsp;ночей безлимита Мобильный оператор О! поздравляет с началом Рамазана и дарит 30 ночей безлимита
Финальные дни Олимпиады-2026&nbsp;&mdash; в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;SAIMA + O!TV Финальные дни Олимпиады-2026 — в прямом эфире вместе с SAIMA + O!TV
18 февраля, среда
12:47
В Жогорку Кенеше есть куратор ГКНБ. Дастан Бекешев интересуется, зачем он нужен В Жогорку Кенеше есть куратор ГКНБ. Дастан Бекешев инте...
12:34
Айбек Джунушалиев: В Бишкеке обработали 93,5 тысячи деревьев за год
12:29
Жогорку Кенеш без обсуждения дал согласие на назначение нового председателя ГКНБ
12:25
Новые депутаты ЖК принесли присягу. Теперь парламентариев ровно 90
12:23
Депутат: Родственники не должны сами возить кровь для переливания больным