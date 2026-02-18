Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев прокомментировал отстрел собак в Новопавловке

На Экологическом совете заместитель градоначальника столицы Рамиз Алиев рассказал 24.kg о ситуации с отстрелом собак в МТУ «Новопавловка». По его словам, видеозапись инцидента вызвала широкий общественный резонанс и в адрес мэрии поступило множество обращений от горожан.

Читайте по теме Видео с жестоким отстрелом собак в Бишкеке вызвало общественный резонанс

«Да, я это видео видел, было много отметок со стороны горожан. В ближайшее время хочу выехать на место и показать всю ситуацию, хотя коллеги уже там были», — заявил он.

Рамиз Алиев сообщил, что сейчас городские власти готовят к утверждению новые правила благоустройства, которые затронут и вопросы содержания домашних животных.

В столице насчитывается более 20 адресов, где в квартирах и частных домах содержатся по 40-50 животных. В одном из случаев, по его словам, в доме находились более 120 собак.

«Некоторые называют таких Плюшкиными, другие — зоозащитниками, но посмотрите, в каких условиях живут эти собаки. Они от голода едят друг друга. Также есть проблема соседей, которые вынуждены жить рядом, и проблема самого отстрела», — отметил вице-мэр.

Он признал, что отстрел собак является негуманным методом, и в европейских странах применяются другие подходы, в том числе создание приютов. На площадке мэрии уже прошла встреча с зоозащитниками, где обсуждались новые правила содержания животных.

Среди предложений был запрет собачьих боев, определение мест для выгула, а также установление допустимого количества животных в квартирах и частных домах.

«Если это квартира — возможны одна-две собаки. Если частный дом — немного больше. Но нужно определить предел», — пояснил Рамиз Алиев, добавив, что инициатива вызвала критику со стороны части горожан.

Он также выступил за обязательную регистрацию домашних животных, вакцинацию и контроль за разведением. По его словам, одной из причин роста числа бездомных собак становится безответственное отношение владельцев, которые выбрасывают животных.

Отдельно вице-мэр упомянул собачий базар в районе Ошского рынка, где, по его утверждению, до 50 щенков в неделю остаются непроданными и оказываются на улице, все они бегут в город.

Он добавил, что сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» выезжают на так называемый отлов преимущественно по заявкам — в районы школ, детских садов и других общественных мест. По его словам, в городе фиксируется до двух-трех случаев укусов в день.

Жизнь животного ценна, но не менее ценна жизнь наших горожан, особенно детей. Рамиз Алиев

В связи с этим предлагается обязательная регистрация животного.

«Раз ты горожанин и завел домашнее животное, то регистрируй его, вакцинируй», — подчеркнул вице-мэр, добавив, что и у него самого тоже есть собака.

В числе предлагаемых мер также рассматривается создание изолятора временного содержания — мини-приюта, где животных смогут держать до трех-пяти дней для поиска владельцев или новых хозяев.

При этом полностью отменить отстрел в настоящее время, по словам Рамиза Алиева, невозможно.

«Это будет обман. Нужно создать условия: регистрацию, приюты, вакцинацию. Это реальные меры», — заявил он.

На вопрос, законен ли отстрел с огнестрельного оружия на частной территории, он добавил, что по конкретному инциденту правоохранительные органы уже дали свою оценку.

Напомним, в Новопавловке сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» прямо во дворе жительницы устроили расстрел ее животных. На место прибыли представители правоохранительных органов, зооактивисты и квартальный.