Зачем совать пять пальцев в рот? В Бишкекском горкенеше вступились за бизнес

Вопрос повышения тарифов за аренду земли на муниципальных рынках вновь поднял сегодня на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре депутат Казыбек Эргешов.

Ранее представители муниципального предприятия «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» сообщали, что на муниципальных рынках тариф на аренду земли повысили до 20 процентов.

На сегодняшнем заседании стало известно, что план сборов МП на 2025 год составлял 110 миллионов сомов, но его перевыполнили, собрав 139,4 миллиона сомов. С учетом повышения тарифов план на 2026-й поставили в 153 миллиона сомов.

«Зачем пять пальцев в рот совать? Вы и так перевыполнили план, и хотите еще больше нагрузить предпринимателей. Тем самым душите их. Вы через рынок «Оберон» хотите другие дыры залатать, получается?» — возмутился Казыбек Эргешов.

Читайте по теме Душат предпринимателей. Депутат БГК требует снизить арендную плату на землю

Заместитель директора МП отметил, что планируется предусмотреть деньги на благоустройство рынков, в том числе на ремонт кровли, замену изношенных трансформаторов и так далее.

Депутат Таалайбек Дайырбеков согласился с коллегой.

«Ни копейки не вложили, что вы там повышаете? Логика где? Ума много не надо за счет предпринимателей все менять. Тем более не вы строили рынок «Оберон», а бизнесмены. Да, по решению суда объект забрали, но мы в какое время живем? Мы прекрасно понимаем, как и у кого забирали рынок. Если вы не знаете, я могу напомнить вам историю. Я не вижу смысла повышать арендную плату. Вчера на коллегии в Оше глава кабмина сказал не трогать бизнес, не кошмарить. И правильно говорит. Давайте мы тогда коллективно пожалуемся на ваши действия», — сказал он.

Таалайбек Дайырбеков добавил, что люди повсеместно жалуются на рост цен на продукты и другие товары.

«Все начинается с повышения цен на аренду. Думаете, продавцы за свой счет будут покрывать? Ничего подобного, в конечную стоимость продукции ляжет это все. Прежде чем вводить повышения, задумайтесь, в конечном итоге кто будет платить. Потом население будет жаловаться президенту из-за таких необоснованных действий сотрудников муниципального предприятия», — отметил нардеп.

В 2024 году сообщалось, что рынки ОсОО «Оберон Дордой» и «Оберон Орто-Сай» вернули государству.