Увеличить места для парковки лиц с инвалидностью обещают в Бишкеке

Основная часть муниципальных парковок в Бишкеке не благоустроена, места для парковки лиц с инвалидностью не предусмотрены. Об этом на постоянной комиссии городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре сообщил депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, согласно договорам арендатор должен предоставлять места для таких категорий граждан, но эта норма не соблюдается.

Особенно на рынках люди зачастую не могут найти место и уезжают. Жестко возьмите под контроль. Казыбек Эргешов

Представители муниципального предприятия «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» отметили, что в 2026 году планируется увеличить количество машино-мест под муниципальные парковки и везде закладывают места для лиц с инвалидностью. Тогда их станет намного больше.

В 2025 году парковки и стоянки принесли в бюджет Бишкека 82,8 миллиона сомов.