Снос двух школ в Оше. Учеников одной из них перевели на онлайн-обучение

Учеников средней школы имени Салижана Жигитова, которую решили снести в Оше, перевели на онлайн-обучение. Об этом 24.kg сообщили в городском управлении образования.

По данным представителя управления, всего в школе обучается около 2 тысяч детей. Онлайн-формат у них продлится до летних каникул. К 1 сентября ожидается, что новое здание уже возведут и возобновят учебный процесс в традиционном режиме.

«Школа имени Михаила Ломоносова и так была признана аварийной, и детей перевели в другую свободную общеобразовательную организацию. Тут проблем нет», — заметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Оше начали снос двух школ. На их месте построят новые.

По поручению президента, в 2026 году в Оше всего построят 10 новых школ.