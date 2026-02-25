14:59
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Общество

Бишкекская Венеция. Как пешеходу дойти до цели и не утонуть

Фото 24.kg

В Бишкеке пешеходам в дождь приходится нелегко. Скутеристы того и гляди собьют с ног, самокатчики пугают резкими сигналами так, что хочется прыгнуть в арык. Городские тротуары и без того не всегда удобны, а в дождь все становится еще хуже.

На первый взгляд кажется, что тротуар ровный и пригодный для прогулки. Но как только начинается дождь, появляются лужи.

Ливнеприемники есть далеко не везде, поэтому люди демонстрируют чудеса растяжки и вспоминают нормативы по прыжкам в длину. К этому добавляется еще одно требование — качественная обувь, иначе после прогулки по «водным маршрутам» можно попрощаться не только с сухими ногами, но и здоровьем.

По улице Московской на пересечении с улицей Тыныстанова лужи появляются регулярно, благо по обочине их можно обойти. Если двигаться дальше по Московской в сторону улицы Шопокова, картина практически не меняется.

Парадоксально, но там, где уложена старая брусчатка, луж почти нет — влага уходит в швы между камнями. А вот на уложенном в прошлом году асфальте воды гораздо больше.

В 2025 году отремонтировали тротуары на 28 улицах — общая длина 25 километров. Но лужи на новых тротуарах есть все равно. То ли скос не сделали, то ли поверхность кривая.

Самая тяжелая ситуация в районе путепроводов — в народе просто «под мостом» — на пересечении улиц Байтик Баатыра и Льва Толстого. Здесь во время дождя образуются обширные лужи, и многим пешеходам приходится либо подниматься выше и идти по улице Льва Толстого, либо шагать прямо по воде, мысленно прощаясь с обувью.

Горожане отмечают, что проблема повторяется из года в год, особенно в дождливую погоду. И пока одни ловко перепрыгивают через лужи, другие задаются вполне резонным вопросом: когда городская инфраструктура станет по-настоящему удобной и безопасной для тех, кто передвигается пешком?
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/363493/
просмотров: 1417
