14:59
Общество

Шесть новых школ построят в Манасе

В Манасе запланировано строительство шести новых школ. Об этом сообщило Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

По его данным, планируется строительство следующих объектов:

  • 1 новая школа на 375 мест по адресу: микрорайон «Ак-Тилек», улица Достук, 25/2 (Кок-Артское муниципальное территориальное управление);
  • новая школа на 650 мест по улице Г. Мамбеталиева (Курманбекское муниципальное территориальное управление);
  • новая школа на 275 мест по адресу: село Чолок-Терек, улица А. Керимбекова, 167 (муниципальное территориальное управление имени Т. Тайгараева);
  • дополнительный корпус на 650 мест к школе, расположенной по адресу: микрорайон «Спутник», улица Р. Азизова, 13;
  • дополнительный корпус на 275 мест к средней школе № 5 имени Б. Осмонова (улица Л. Фурманова, 5);
  • дополнительный корпус на 275 мест к средней школе № 21 имени Ж. Болотова в микрорайоне «Достук».

Глава Минстроя Нурдан Орунтаев ознакомился с проектно-сметной документацией объектов и поручил руководителям профильных департаментов и подрядным организациям обеспечить качественное и своевременное выполнение строительных работ.

Отметим, что в настоящее время в Бишкеке, Оше и Манасе число учащихся значительно превышает проектную вместимость школ.

В связи с этим за счет средств республиканского бюджета в трех городах поэтапно реализуется строительство в общей сложности 36 новых школ: 20 — в Бишкеке, 10 — в Оше, шести — в Манасе.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/363512/
