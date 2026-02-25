В Бишкеке пройдет забег Business Run 2026

26 апреля в парке «Адинай» состоится Business Run 2026 — масштабный корпоративный забег, который объединит предпринимателей, руководителей компаний и деловые команды со всей страны. Организатором выступает Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики.

Business Run позиционируется как пространство для общения и нетворкинга в неформальной обстановке. Участие компаний в командном забеге — это не только спорт, но и проявление корпоративного духа, где важны стратегия, поддержка и работа на общий результат.

Каждая компания формирует команду из пяти человек. Вместе участники пройдут дистанцию, демонстрируя энергию, слаженность и стремление к новым возможностям. Организаторы отмечают, что формат отражает современный подход к корпоративной культуре, в которой ценятся здоровый образ жизни и сплоченность коллектива.

Для победителей подготовлены специальные призы — детали пока не раскрываются, что добавляет мероприятию интриги. Ожидается участие представителей различных отраслей экономики, а также поддержка партнеров и деловых объединений.

Забег пройдет 26 апреля в парке «Адинай», регистрация корпоративных команд уже открыта. Организаторы подчеркивают: Business Run 2026 — это возможность выйти за рамки офиса и показать, что сильная команда способна побеждать не только в рабочих процессах, но и на спортивной дистанции.