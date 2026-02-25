В США неизвестные уничтожили крупнейший архив по НЛО. Это произошло сразу после распоряжения президента Дональда Трампа о публикации всех материалов о внеземной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

По ее сведениям, уничтожен крупнейший публичный архив рассекреченных документов о неопознанных летающих объектах (НЛО).

В публикации утверждается, что 20 февраля с главного сервера сайта Black Vault пропали сотни гигабайтов данных. Сайт является онлайн-архивом, который в течение 30 лет пополняет исследователь Джон Гринуолд-младший. За эти годы он направил властям свыше 11 тысяч запросов о раскрытии информации и собрал более 3,8 миллиона рассекреченных документов.

По словам исследователя, он не считает произошедшее однозначной диверсией, однако не исключает такую возможность. И пояснил, что, кроме исчезновения сведений, также изменились права доступа к некоторым директориям.

Джон Гринуолд-младший пообещал восстановить архив из резервных копий.

Напомним, глава Белого дома распорядился раскрыть документы, касающиеся инопланетян и НЛО.

«Учитывая огромный интерес, я поручу военному министру [Питу Хегсету] и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и раскрытия правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», — писал он в своей соцсети Truth Social.