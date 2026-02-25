Мэр Оша Жанарбек Акаев объявил курс на «зеленый город»

Мэр южной столицы Жанарбек Акаев заявил о масштабных планах по озеленению и благоустройству города. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, во время объезда городских территорий он подчеркнул, что главной задачей в 2026 году станет создание «зеленого, чистого и комфортного Оша».

По словам градоначальника, каждая вырубленная без необходимости ветка или дерево вызывает у него личное беспокойство, поскольку зеленые насаждения — это тень, чистый воздух и здоровье будущих поколений.

Жанарбек Акаев отметил, что городские службы уже получили поручения усилить контроль за санитарным состоянием улиц и дворов, полностью убрать мусор и довести до конца начатые проекты по благоустройству.

Он сообщил, что в этом году в городе планируется высадить около 20 тысяч деревьев и почти 2 миллиона декоративных цветов. Кроме того, мэрия ведет переговоры с меценатами, чтобы дополнительно получить еще 10 тысяч саженцев.

«Если мы не займемся массовым озеленением, проблемы пыли и загрязнения воздуха будут только расти», — заметил глава южной столицы.

Отдельное внимание он уделил созданию зеленых зон во дворах многоэтажек и увеличению количества небольших скверов. По словам Жанарбека Акаева, каждый житель должен иметь возможность выйти из дома и оказаться в ухоженном пространстве с деревьями и цветниками. Это направление будет усилено и в рамках республиканской кампании «Жашыл мурас», инициированной президентом Садыром Жапаровым.

Мэр Оша подчеркнул, что озеленение должно стать не разовой акцией, а устойчивой политикой города.

Он призвал университеты, школы, предприятия и частный бизнес благоустраивать прилегающие территории и вносить вклад в общегородскую работу.

«Посадить дерево — это только начало. Главное — ухаживать за каждым саженцем, как за ребенком. Без заботы и внимания ничто не будет расти», — заявил Жанарбек Акаев.

Он поблагодарил коммунальные службы и активных жителей, которые ежедневно участвуют в очистке и озеленении города. И выразил уверенность, что совместными усилиями Ош станет по-настоящему зеленым.

Муниципалитет обещает в ближайшее время представить новые проекты, которые, по словам градоначальника, «будут полезны тысячам горожан» и продолжат курс на благоустройство и экологическое обновление южной столицы.