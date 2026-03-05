01:03
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Общество

Мэрия Бишкека ответила на жалобы о работе автобусного маршрута № 64

В бишкекской мэрии прокомментировали жалобы жителей улицы Баялинова на неудовлетворительную работу автобусного маршрута № 64.

Ранее горожане сообщали, что интервал между рейсами иногда достигает 30-40 минут, а в отдельных случаях автобусы вовсе не приезжают по расписанию.

Читайте по теме
Жители Бишкека жалуются на плохую работу автобуса № 64

Как сообщили в мэрии со ссылкой на муниципальное предприятие «Бишкекский городской транспорт», на этом маршруте закреплено 12 автобусов, которые работают в штатном режиме.

По данным предприятия, установленный интервал движения составляет 8-10 минут. Однако в утренние часы из-за дорожных заторов возможны временные увеличения интервала.

В муниципалитете также отметили, что в настоящее время проводится работа по укомплектованию водительского состава. На маршруты с большим пассажиропотоком планируется дополнительно выделять автобусы.

Водителям маршрута № 64 сделаны предупреждения о необходимости своевременного выхода на линию и соблюдения установленного интервала движения.

Что касается интервала движения маршрута, журналист 24.kg лично ждет автобус более получаса.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/364685/
просмотров: 818
Версия для печати
Материалы по теме
В соцсетях возмутились поведением водителя автобуса
В Бишкеке из-за ремонта проспекта Дэн Сяопина изменили маршруты восьми автобусов
Власти Бишкека предлагают разрешить парковки во дворах частных домов
К праздникам. Мэрия Бишкека потратит 1,5 миллиона сомов на ведущих мероприятий
Много проблем. Депутат призвала мэрию Бишкека переформатировать свою работу
Бишкекчане жалуются на грязные сиденья в общественном транспорте. Ответ мэрии
Бишкекчане жалуются на грязные сиденья в общественном транспорте
Часть Бишкека 24 февраля останется без воды
Мэрия прокомментировала жалобы на неработающий лифт в 7-м микрорайоне
Каким будет новый культурный центр на месте сгоревшего кинотеатра «Чатыр-Куль»
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Закон о&nbsp;воде перепишут: в&nbsp;Кыргызстане вводят новые правила тарифов и&nbsp;услуг Закон о воде перепишут: в Кыргызстане вводят новые правила тарифов и услуг
Бизнес
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Binance и&nbsp;MEGA объявляют о&nbsp;партнерстве для развития криптоэкосистемы в&nbsp;КР Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
6 марта, пятница
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, четверг
23:39
Apple представила самый доступный ноутбук за всю историю — MacBook Neo
23:18
Боец ММА вызвал комика Нурлана Сабурова на поединок
23:04
В Узбекистане хотят выращивать женьшень
22:41
Депутатам ЖК показали аварийную школу в Таласе. Ее построили в 1932 году
22:25
Кыргызстанцев приглашают на продуктовые ярмарки. Они продлятся до июня