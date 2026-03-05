Мэрия Бишкека ответила на жалобы о работе автобусного маршрута № 64

В бишкекской мэрии прокомментировали жалобы жителей улицы Баялинова на неудовлетворительную работу автобусного маршрута № 64.

Ранее горожане сообщали, что интервал между рейсами иногда достигает 30-40 минут, а в отдельных случаях автобусы вовсе не приезжают по расписанию.

Читайте по теме Жители Бишкека жалуются на плохую работу автобуса № 64

Как сообщили в мэрии со ссылкой на муниципальное предприятие «Бишкекский городской транспорт», на этом маршруте закреплено 12 автобусов, которые работают в штатном режиме.

По данным предприятия, установленный интервал движения составляет 8-10 минут. Однако в утренние часы из-за дорожных заторов возможны временные увеличения интервала.

В муниципалитете также отметили, что в настоящее время проводится работа по укомплектованию водительского состава. На маршруты с большим пассажиропотоком планируется дополнительно выделять автобусы.

Водителям маршрута № 64 сделаны предупреждения о необходимости своевременного выхода на линию и соблюдения установленного интервала движения.

Что касается интервала движения маршрута, журналист 24.kg лично ждет автобус более получаса.