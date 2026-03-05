01:03
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Общество

КР поддержала мировую инициативу по проблемам гендерного равенства

КР в лице Кыргызской фондовой биржи (КФБ) совместно с «ООН-женщины» 5 марта провела 6-ю ежегодную церемонию открытия торгов Ring the Bell for Gender Equality.

Мероприятие прошло под лозунгом «Права. Справедливость. Действие. Для всех женщин и девочек» и объединило представителей государственного сектора, судебной системы, финансового рынка, международного сообщества и средств массовой информации.

Проведение данного события в Кыргызстане является частью масштабной всемирной инициативы фондовых бирж, направленной на продвижение гендерного равенства и устойчивого развития. КФБ как полноправный участник глобального биржевого сообщества ежегодно присоединяется к этому движению, чтобы подчеркнуть значимость инклюзивной экономики.

Основная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к тому, что расширение прав и возможностей женщин является не только вопросом социальной справедливости, но и необходимым условием для стабильности финансовой системы и экономического роста страны.

В 2026 году ключевой темой обсуждения стал доступ женщин к правосудию как фундаментальный элемент экономического благополучия. Суть темы заключается в устранении системных барьеров — от правовой неграмотности до пробелов в механизмах защиты прав собственности и трудовых прав.

На встрече выступили постоянный координатор системы ООН в КР Антье Граве, заместитель министра юстиции КР Сайра Ызакова, представитель «ООН-женщины» в КР Саид Садик и другие.

Генеральный директор Кыргызской фондовой биржи Аида Чодулова отметила, что женщины сегодня составляют фундамент финансового сектора Кыргызстана, выступая не только как высококлассные специалисты, но и как стратегически мыслящие инвесторы.

«Аналитика подтверждает: женщины-инвесторы часто демонстрируют более взвешенный подход к рискам и высокую дисциплину, что обеспечивает стабильность рынка. Наша цель — создать условия, при которых женщины-предприниматели и частные инвесторы смогут эффективно приумножать капитал под надежной защитой закона», — добавила она.

Представитель «ООН-женщины» в КР Саид Садик также отметил, что доступ к правосудию имеет ключевое значение для достижения гендерного равенства и расширения экономических прав женщин.

«Когда женщины могут отстаивать свои права и участвовать в экономической жизни на равных, общества становятся более устойчивыми и инклюзивными. «ООН-женщины» гордится партнерством с КФБ в поддержке инициативы Ring the Bell for Gender Equality, переходя от обязательств к конкретным действиям», — добавил он.

В рамках мероприятия состоялись панельные дискуссии, в ходе которых эксперты детально обсудили создание условий, при которых защита прав женщин станет гарантией инвестиционной привлекательности страны.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/364707/
просмотров: 533
Версия для печати
Материалы по теме
Президент усилил гендерный баланс: руководящие резервы ограничат по полу
Сделать банки активными инвесторами реального сектора экономики планирует кабмин
На руках у населения имеется денежная масса в размере 200-300 миллиардов сомов
Кыргызская фондовая биржа продемонстрировала исторический рекорд в 2025 году
Гендерное равенство на госслужбе. В ЖК одобрили законопроект во втором чтении
Государственные бумаги набирают популярность: что привлекает инвесторов
Стамбульская биржа увеличила долю участия в капитале Кыргызской фондовой биржи
Активы «Медиа Форума» Атамбаева почти обнулились после решения суда
Биржа Кыргызстана бьет рекорды: торговля выросла в шесть раз за два года
Фондовая биржа — это маркетплейс, но вместо одежды и гаджетов торгуют акциями
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Закон о&nbsp;воде перепишут: в&nbsp;Кыргызстане вводят новые правила тарифов и&nbsp;услуг Закон о воде перепишут: в Кыргызстане вводят новые правила тарифов и услуг
Бизнес
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Binance и&nbsp;MEGA объявляют о&nbsp;партнерстве для развития криптоэкосистемы в&nbsp;КР Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
6 марта, пятница
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, четверг
23:39
Apple представила самый доступный ноутбук за всю историю — MacBook Neo
23:18
Боец ММА вызвал комика Нурлана Сабурова на поединок
23:04
В Узбекистане хотят выращивать женьшень
22:41
Депутатам ЖК показали аварийную школу в Таласе. Ее построили в 1932 году
22:25
Кыргызстанцев приглашают на продуктовые ярмарки. Они продлятся до июня