КР поддержала мировую инициативу по проблемам гендерного равенства

КР в лице Кыргызской фондовой биржи (КФБ) совместно с «ООН-женщины» 5 марта провела 6-ю ежегодную церемонию открытия торгов Ring the Bell for Gender Equality.

Мероприятие прошло под лозунгом «Права. Справедливость. Действие. Для всех женщин и девочек» и объединило представителей государственного сектора, судебной системы, финансового рынка, международного сообщества и средств массовой информации.

Проведение данного события в Кыргызстане является частью масштабной всемирной инициативы фондовых бирж, направленной на продвижение гендерного равенства и устойчивого развития. КФБ как полноправный участник глобального биржевого сообщества ежегодно присоединяется к этому движению, чтобы подчеркнуть значимость инклюзивной экономики.

Основная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к тому, что расширение прав и возможностей женщин является не только вопросом социальной справедливости, но и необходимым условием для стабильности финансовой системы и экономического роста страны.

В 2026 году ключевой темой обсуждения стал доступ женщин к правосудию как фундаментальный элемент экономического благополучия. Суть темы заключается в устранении системных барьеров — от правовой неграмотности до пробелов в механизмах защиты прав собственности и трудовых прав.

На встрече выступили постоянный координатор системы ООН в КР Антье Граве, заместитель министра юстиции КР Сайра Ызакова, представитель «ООН-женщины» в КР Саид Садик и другие.

Генеральный директор Кыргызской фондовой биржи Аида Чодулова отметила, что женщины сегодня составляют фундамент финансового сектора Кыргызстана, выступая не только как высококлассные специалисты, но и как стратегически мыслящие инвесторы.

«Аналитика подтверждает: женщины-инвесторы часто демонстрируют более взвешенный подход к рискам и высокую дисциплину, что обеспечивает стабильность рынка. Наша цель — создать условия, при которых женщины-предприниматели и частные инвесторы смогут эффективно приумножать капитал под надежной защитой закона», — добавила она.

Представитель «ООН-женщины» в КР Саид Садик также отметил, что доступ к правосудию имеет ключевое значение для достижения гендерного равенства и расширения экономических прав женщин.

«Когда женщины могут отстаивать свои права и участвовать в экономической жизни на равных, общества становятся более устойчивыми и инклюзивными. «ООН-женщины» гордится партнерством с КФБ в поддержке инициативы Ring the Bell for Gender Equality, переходя от обязательств к конкретным действиям», — добавил он.

В рамках мероприятия состоялись панельные дискуссии, в ходе которых эксперты детально обсудили создание условий, при которых защита прав женщин станет гарантией инвестиционной привлекательности страны.