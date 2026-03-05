В клинической больнице № 2 Бишкека вскрыт ряд системных проблем

В Бишкекской городской многопрофильной клинической больнице № 2 был вскрыт ряд системных проблем. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам визита Адылбека Касымалиева в данное медучреждение.

По ее данным, несмотря на то что строительство некоторых блоков было фактически завершено еще в 2022 году, объекты до сих пор не функционируют в полную силу из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования.

«Ситуация осложнилась в процессе перевода медучреждений из ведения мэрии столицы в ведение Министерства здравоохранения.

Адылбек Касымалиев поручил Минздраву и Министерству финансов в оперативном порядке внести предложения по укомплектованию больницы оборудованием и полностью завершить все работы до апреля текущего года. Глава кабмина подчеркнул, что лично проверит итоги исполнения данного поручения в указанный срок», — говорится в сообщении.