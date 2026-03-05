01:03
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Общество

В клинической больнице № 2 Бишкека вскрыт ряд системных проблем

В Бишкекской городской многопрофильной клинической больнице № 2 был вскрыт ряд системных проблем. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам визита Адылбека Касымалиева в данное медучреждение.

По ее данным, несмотря на то что строительство некоторых блоков было фактически завершено еще в 2022 году, объекты до сих пор не функционируют в полную силу из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования.

«Ситуация осложнилась в процессе перевода медучреждений из ведения мэрии столицы в ведение Министерства здравоохранения.

Адылбек Касымалиев поручил Минздраву и Министерству финансов в оперативном порядке внести предложения по укомплектованию больницы оборудованием и полностью завершить все работы до апреля текущего года. Глава кабмина подчеркнул, что лично проверит итоги исполнения данного поручения в указанный срок», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/364710/
просмотров: 1526
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина раскритиковал задержку строительства нового здания скорой помощи
После ремонта стадион Омурзакова в Бишкеке закрыли для жителей. Создана петиция
Между улицей и приютом: трудная реальность воспитанников «Акниета»
Внимание! В части Бишкека 4 марта отключат воду
Часть Ботанического сада временно закрыта. О причине рассказали в администрации
Хотите новый лифт? Жильцы сами должны закупать провода — мэрия Бишкека
Воспитанники центра «Акниет» не жаловались на сотрудников в мэрию Бишкека
Мост на дороге Лебединовка — ГЭС-5 обещают достроить к 20 апреля
Зачем совать пять пальцев в рот? В Бишкекском горкенеше вступились за бизнес
В Бишкеке задержан подозреваемый в грабеже
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Закон о&nbsp;воде перепишут: в&nbsp;Кыргызстане вводят новые правила тарифов и&nbsp;услуг Закон о воде перепишут: в Кыргызстане вводят новые правила тарифов и услуг
Бизнес
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Binance и&nbsp;MEGA объявляют о&nbsp;партнерстве для развития криптоэкосистемы в&nbsp;КР Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
6 марта, пятница
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, четверг
23:39
Apple представила самый доступный ноутбук за всю историю — MacBook Neo
23:18
Боец ММА вызвал комика Нурлана Сабурова на поединок
23:04
В Узбекистане хотят выращивать женьшень
22:41
Депутатам ЖК показали аварийную школу в Таласе. Ее построили в 1932 году
22:25
Кыргызстанцев приглашают на продуктовые ярмарки. Они продлятся до июня