Два миллиона сомов на инновации. Миннауки вводит отбор перспективных разработок

Министерство науки, высшего образования и инноваций вынесло на общественное обсуждение проект приказа «О порядке отбора перспективных технологий и разработок».

Документ разработан в рамках реализации Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года, утвержденной указом президента. Он должен создать нормативную основу для отбора и поддержки инновационных проектов, а также для деятельности инновационного центра при министерстве.

Согласно проекту, перспективные технологии и разработки будут отбираться на конкурсной основе. Заявки пройдут экспертную оценку, в ходе которой специалисты проанализируют уровень технологической готовности проектов, инновационность, практическую применимость, потенциал масштабирования и ожидаемый социально-экономический эффект.

Для оценки разработок планируется сформировать экспертную комиссию, куда войдут специалисты в области науки, технологий, предпринимательства и инноваций.

В ведомстве отмечают, что внедрение нового порядка позволит выявлять и поддерживать проекты с высоким научно-техническим и коммерческим потенциалом, развивать прототипирование и ускорить внедрение научных разработок в экономику страны.

Также предполагается активизировать патентную деятельность научных организаций и вузов, привлечь частные инвестиции и стимулировать развитие технологического предпринимательства.

На финансирование проектов, прошедших конкурсный отбор, в республиканском бюджете министерства предусмотрено до 2 миллионов сомов.