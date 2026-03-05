Минпросвещения с помощью JICA хочет усилить развитие инклюзивного образования

В Министерстве просвещения прошла встреча с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Фото Минпросвещения

По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудили перспективы партнерства в сфере образования. В частности, представители министерства предложили усилить развитие инклюзивного образования в школах — как за счет улучшения инфраструктуры, так и через подготовку специалистов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями.

Также предложено обновить материально-техническую базу профессиональных лицеев и внедрить элементы инклюзивного образования в системе профобучения. Отдельное внимание уделено повышению квалификации педагогов и экспертов, задействованных в разработке методик и стандартов, а также вопросам анализа и мониторинга качества образования.

Заместитель министра Лира Самыкбаева отметила значительный опыт системы образования Японии. Она поблагодарила агентство за поддержку и возможности сотрудничества в рамках международных программ.

Старший советник штаб-квартиры JICA по вопросам образования Мурато Тошио сообщил, что JICA разрабатывает пятилетний стратегический план, в котором образование рассматривается как одно из приоритетных направлений. После анализа представленных предложений будут определены основные сферы взаимодействия с Минпросвещения Кыргызстана.