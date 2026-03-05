Минпросвещения с помощью JICA хочет усилить развитие инклюзивного образования

В Министерстве просвещения прошла встреча с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA).
Также предложено обновить материально-техническую базу профессиональных лицеев и внедрить элементы инклюзивного образования в системе профобучения. Отдельное внимание уделено повышению квалификации педагогов и экспертов, задействованных в разработке методик и стандартов, а также вопросам анализа и мониторинга качества образования.
Заместитель министра Лира Самыкбаева отметила значительный опыт системы образования Японии. Она поблагодарила агентство за поддержку и возможности сотрудничества в рамках международных программ.
Старший советник штаб-квартиры JICA по вопросам образования Мурато Тошио сообщил, что JICA разрабатывает пятилетний стратегический план, в котором образование рассматривается как одно из приоритетных направлений. После анализа представленных предложений будут определены основные сферы взаимодействия с Минпросвещения Кыргызстана.