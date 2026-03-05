В Бишкеке расширят школу «Светоч»: появится 450 новых ученических мест

В Бишкеке планируется второй этап расширения нового учебного корпуса школы «Светоч». На реализацию проекта направят $1,8 миллиона.

Инициатива реализуется в рамках поручения президента Садыра Жапарова по сокращению дефицита ученических мест и постепенному отказу от трехсменного обучения.

Как сообщается, строительство четырехэтажного корпуса позволит создать 450 дополнительных ученических мест и 60 новых рабочих мест для педагогов.

Проект предусматривает создание STEM-лабораторий, классов робототехники, а также инфраструктуры для инклюзивного обучения, чтобы обеспечить равный доступ к образованию для всех учащихся.

Кроме того, школа активно развивает международное сотрудничество и внедряет современные образовательные программы. Это расширяет возможности выпускников для поступления в зарубежные университеты.

Проект будет реализован при поддержке РКФР.