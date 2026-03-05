Строительная компания устроила свалку на объездной трассе Бишкека

Муниципальная инспекция Бишкека продолжает работу по ликвидации стихийных свалок и выявлению лиц, причастных к их образованию. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Очередной факт несанкционированного выброса мусора выявлен на объездной трассе на территории МТУ «Пригород». Там обнаружили строительные и производственные отходы.

Как уточняется, установить нарушителей удалось благодаря вещественным доказательствам — чекам и товарной накладной, найденным на месте свалки.

По данным муниципальной инспекции, к незаконному выбросу отходов причастно ОсОО «Жаз Строй». В отношении компании составлены протоколы по частям 1 и 2 статьи 115 Кодекса о правонарушениях.

Ей также выдано предписание устранить нарушение и очистить территорию от мусора.