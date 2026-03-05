Врач назвал главную причину проблем со спиной у молодежи в Кыргызстане

Молодежь все чаще жалуется на боли в спине из-за малоподвижного образа жизни. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил невролог-вертебролог Андрей Ратинов.

По его словам, боль в спине — первая в мире причина инвалидизации и нетрудоспособности. К 2050 году эта проблема усугубится, и примерно на 300 миллионов человек больше будет страдать этой проблемой. Сейчас таких людей уже больше полумиллиарда.

«Эта проблема очень часто встречается у людей разных возрастов. Раньше считалось, что это возрастное заболевание (у людей старше 40 лет). Но сейчас мы видим, что и ребята (16-18 лет), и профессиональные спортсмены страдают. Вопреки распространенному мнению дорожно-транспортные происшествия и травмы находятся в самом конце списка причин проблем с позвоночником», — сказал Андрей Ратинов.

Он подчеркнул, что чаще всего причиной недуга становится образ жизни.

«Это сидячая работа по восемь-десять часов, однотипные нагрузки, например, ношение тяжелых пакетов из магазинов, переход на автотранспорт, в целом низкая физическая активность, — пояснил специалист. — Проблемы в шее и пояснице у молодежи связаны с длительным использованием телефонов и компьютеров, а также с сидячей учебой и работой. Сегодня дети намного меньше двигаются. Раньше они гуляли во дворах, сейчас чаще сидят в телефонах и планшетах, и это не может не влиять».

Когда человек мало двигается, ухудшается питание межпозвоночных дисков, что может привести к грыжам, мышечным и суставным болям.

Андрей Ратинов подчеркнул, что вредны как чрезмерные нагрузки, так и их отсутствие — важен четкий баланс. «Хотя бы два-три раза в неделю нужно по 40-60 минут тренировок, больше ходьбы и прогулок», — советует он.