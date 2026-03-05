01:04
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Общество

Казахстан вступил в Совет мира без взноса — МИД страны

Казахстан вступил в Совет мира без каких-либо обязательных финансовых взносов. Об этом местным СМИ сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Ерлан Жетыбаев.

Он отметил, что присоединение к Совету мира соответствует национальным интересам страны и укладывается в курс внешней политики, ориентированной на развитие диалога, поддержку международной безопасности и укрепление многостороннего сотрудничества.

«Глава государства обозначил его как своевременную инициативу, направленную на достижение практических и быстрых результатов. Как подчеркнул наш президент, мир должен строиться не через бессмысленные декларации, а через практические шаги», — заявил Ерлан Жетыбаев.

Отвечая на вопросы о финансировании, он сказал, что Казахстан не вносил никаких средств при вступлении.

«РК вступила в Совет мира без какого-либо финансового взноса. Упомянутый в уставе добровольный взнос в размере $1 миллиарда не является условием членства. Это право каждого участника», — подчеркнул официальный представитель МИД.

Комментируя публикации о возможной отправке в Газу воинского контингента, он призвал опираться на официальные источники. По словам Ерлана Жетыбаева, речь идет исключительно о гуманитарной составляющей.

«Глава государства в своем выступлении заявил, что Казахстан готов поддержать международные силы стабилизации, направить медицинские подразделения с полевым госпиталем, а также наблюдателей центра гражданско-военной координации», — заметил он.

Кроме того, РК готова оказать гуманитарную помощь продовольствием, выделить 500 образовательных грантов для палестинских студентов в казахстанских вузах на пять лет и поделиться опытом в сфере электронного правительства.

Напомним: в феврале на инаугурационном заседании Совета мира Дональд Трамп выразил искреннюю признательность всем участникам заседания за их вклад в коллективные усилия по обеспечению устойчивой стабильности и содействию восстановлению в Газе. Представляя лидеров стран — участниц Совета мира, американский лидер назвал Казахстан прекрасным и богатым государством.

В январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал устав Совета мира, созданного по инициативе Дональда Трампа.

Ранее глава РК получил официальное приглашение от Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе, а республике предложили стать одним из государств-учредителей.

Совет мира, по задумке Вашингтона, будет отвечать за стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и контроль за выполнением обязательств по мирному развитию Газы.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/364734/
просмотров: 698
Версия для печати
Материалы по теме
Жесткие ограничения для самокатчиков введут летом в Казахстане
Атака на Иран. Силовики Казахстана переведены на круглосуточный режим работы
В Казахстане активист подал иск к президенту Токаеву из-за референдума
Парламент одобрил законопроект о присвоении международного статуса двум КПП
Депутат призвала решить вопрос с Казахстаном по пропускному режиму на границе
Совет мира. Глава Казахстана предлагает учредить награду имени Дональда Трампа
В Вашингтоне прошло первое заседание Совета мира по восстановлению сектора Газа
Депутат просит пересмотреть правила пребывания граждан Кыргызстана в Казахстане
Лидеры Кыргызстана и Казахстана обсудили политические преобразования
«Фридом банк Казахстан» отказался от идеи создать «дочку» в Кыргызстане
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Закон о&nbsp;воде перепишут: в&nbsp;Кыргызстане вводят новые правила тарифов и&nbsp;услуг Закон о воде перепишут: в Кыргызстане вводят новые правила тарифов и услуг
Бизнес
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Binance и&nbsp;MEGA объявляют о&nbsp;партнерстве для развития криптоэкосистемы в&nbsp;КР Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
6 марта, пятница
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, четверг
23:39
Apple представила самый доступный ноутбук за всю историю — MacBook Neo
23:18
Боец ММА вызвал комика Нурлана Сабурова на поединок
23:04
В Узбекистане хотят выращивать женьшень
22:41
Депутатам ЖК показали аварийную школу в Таласе. Ее построили в 1932 году
22:25
Кыргызстанцев приглашают на продуктовые ярмарки. Они продлятся до июня