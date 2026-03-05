01:04
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть три кыргызские ленты, драму про молодого Шекспира, ужас о монстрах, вдохновленный «Невестой Франкенштейна», а также анимационный фильм в жанре научно-фантастической комедии.

«Африкалык келин» (комедия)

Марат Ниязмат уулу в Африке встречает темнокожую девушку по имени Люси. Между ними вспыхивает любовь, и Марат привозит ее в Кыргызстан, где они женятся. Однако в семье ее принимают не сразу. К тому же за Люси приезжают родственники, намеренные вернуть ее на родину.

«Салт: Тетири бата» (ужасы)

Приехав к бабушке в отдаленный аул, Дана вскоре понимает жуткую тайну его жителей: детей здесь по древнему обряду приносят в жертву. И пока девочку готовят к жестокому ритуалу, ее мать в городе вместе со следователем раскрывает цепочку исчезновений, повторяющихся каждые 12 лет, и выходит на след проклятого места. Спасение приходит в последний момент, но победа над злом требует страшной жертвы.

«Битир 2» (комедия)

Жолдош — одинокий и болезненно экономный мужчина, который когда-то бросил семью из-за страха тратить деньги и брать на себя ответственность. Спустя годы он решает найти своего взрослого сына и попытаться наладить отношения. Но сын обижен за то, что отец оставил его в детстве. Параллельно развивается история сына, который строит свою семью и живет иначе, чем его отец, заставляя Жолдоша впервые столкнуться с последствиями своего выбора.

«Невеста!» (ужасы)

Чикаго, 1930-е годы. Монстр Франкенштейна просит доктора Юфрониуса помочь создать ему компаньона. Вместе они оживляют убитую девушку, и она превосходит их ожидания.

«Хамнет: История, вдохновившая Гамлета» (драма)

После смерти сына Хамнета Агнес остается в Стратфорде с детьми, а Уильям Шекспир возвращается в Лондон, чтобы написать пьесу, которая станет одним из его величайших творений.

«Новая теща» (комедия)

Виктор Суслов снова оказывается в водовороте семейных страстей: теперь он живет под каблуком новой тещи с ее единолично установленными правилами и строгими порядками в доме. Без того непростой быт нарушает внезапный приезд брата-близнеца Виктора Тохи.

«Прыгуны» (мультфильм)

Ученые разработали технологию, позволяющую переносить человеческое сознание в максимально реалистичных роботизированных животных, что дает людям возможность общаться с ними. Мейбл, любительница животных, получает доступ к технологии. Она переносится в тело робота-бобра и отправляется исследовать животный мир.

«Наследник» (триллер)

Роскошные особняки, частные самолеты и даже собственные острова — состояние клана Редфеллоу исчисляется миллиардами. Все это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрекся от него еще до его рождения. Однако на пути к заветной жизни стоят семь избалованных богачей. Чтобы ускорить свою очередь на наследство, Беккету придется «спилить» несколько ветвей семейного древа.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
