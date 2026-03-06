01:04
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 марта будет пасмурно. Температура воздуха ожидается +8 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.03. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

Памятные даты

В Кыргызстане ратифицировано Соглашение о создании СНГ

из интернета
Фото из интернета. Эмблема Содружества Независимых Государств

Соглашение в Кыргызстане ратифицировано в 1992 году. С этого момента КР является членом Содружества.

СНГ основано главами РСФСР, Белоруссии и Украины путем подписания 8 декабря 1991-го в Вискулях (Беловежская Пуща) Соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Уже 10 декабря оно ратифицировано Верховными Советами Белоруссии и Украины, а 12 декабря — Верховным Советом России.

13 декабря 1991 года в Ашхабаде состоялась встреча президентов пяти центральноазиатских государств, входивших в состав СССР: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Итогом стало заявление, в котором страны выразили согласие войти в организацию, но при условии обеспечения равноправного участия субъектов распадающегося Союза и признания всех государств СНГ в качестве учредителей.

Переименованы некоторые районы Кыргызстана

В 1992 году Джаны-Джольский район Джалал-Абадской области переименован в Аксыйский (с центром в селе Кербен), а Ленинский район этой же области — в Ноокенский (с центром в селе Масы).

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Касым Каимов

open.kg
Фото open.kg. Касым Каимов

Родился 6 марта 1926 года в селе Озгоруш Таласского района одноименной области. Журналист, прозаик, заслуженный работник культуры Киргизской ССР.

В 1955-м издана первая книга рассказов «Сонку жолугушуу» («Последняя встреча»). Значительным событием в творчестве писателя явился роман «Атай», изданный в 1961 году и посвященный певцу-импровизатору Атаю Огонбаеву.

Избирался депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов (1969-1978).

Умер 13 июля 1989-го.

Умер писатель Айткулу Убукеев

open.kg
Фото open.kg. Айткулу Убукеев

Родился 9 мая 1905 года в селе Кереге-Таш. Прозаик, литературный критик.

Родоначальник кыргызской сатиры. Один из первых сотрудников журнала «Чалкан».

Значительный вклад внес писатель и в художественную прозу. Самое крупное произведение Айткулу Убукеева — роман «Холм раздоров» — охватывает почти 10-летний период жизни кыргызских айылов в предреволюционные годы.

Умер 6 марта 1973-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/364737/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Закон о&nbsp;воде перепишут: в&nbsp;Кыргызстане вводят новые правила тарифов и&nbsp;услуг Закон о воде перепишут: в Кыргызстане вводят новые правила тарифов и услуг
Бизнес
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Binance и&nbsp;MEGA объявляют о&nbsp;партнерстве для развития криптоэкосистемы в&nbsp;КР Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
6 марта, пятница
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, четверг
23:39
Apple представила самый доступный ноутбук за всю историю — MacBook Neo
23:18
Боец ММА вызвал комика Нурлана Сабурова на поединок
23:04
В Узбекистане хотят выращивать женьшень
22:41
Депутатам ЖК показали аварийную школу в Таласе. Ее построили в 1932 году
22:25
Кыргызстанцев приглашают на продуктовые ярмарки. Они продлятся до июня