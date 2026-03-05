В мэрии Бишкека ответили депутату ЖК относительно отстрела бродячих собак

Мероприятия по регулированию численности бродячих собак проводятся в рамках законодательства и направлены прежде всего на обеспечение безопасности граждан и жителей столицы. Так в мэрии ответили на требование депутата ЖК проверить законность отстрела животных в Бишкеке.

По ее данным, в соответствии со статьей 8 закона о статусе столицы дополнительно к вопросам местного значения относятся проблемы содействия в охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан в порядке и пределах, установленных нормативными правовыми актами, организация мероприятий по контролю за санитарной очисткой, соблюдением чистоты и порядка на территории города.

«В настоящее время регулированием численности бродячих собак занимается муниципальное предприятие «Тазалык». Работы проводятся на основании постановления Бишкекской городской государственной администрации и Минздрава, согласно которому рекомендовано на постоянной основе организовывать отлов и отстрел бродячих собак и кошек для предупреждения распространения бешенства среди населения. Меры принимаются для защиты граждан от агрессивного поведения животных и снижения рисков распространения инфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.

Относительно озвученной суммы финансирования в 7 миллионов сомов сообщается, что при среднем ежегодном объеме работ около 12 тысяч безнадзорных животных средняя фактическая стоимость мероприятий в расчете на одно животное составляет около 583 сомов в год.

Эта сумма включает расходы на выезд спецбригады, ГСМ, зарплату сотрудников, амортизацию оборудования и транспортных средств, а также затраты на утилизацию. Эти средства покрывают минимальные расходы, связанные с обеспечением санитарного состояния города, и не являются завышенными.

«Что касается предложения о создании приюта, отмечаем, что его строительство и содержание требуют значительно больших бюджетных расходов. Без комплексной программы создание одного приюта не приведет к быстрому сокращению численности безнадзорных животных и потребует ежегодного увеличения бюджетных затрат», — уточнили в муниципалитете.

Вместе с тем он параллельно прорабатывает изменения в Правила содержания домашних животных, включая обязательную регистрацию и вакцинацию, что направлено на сокращение численности безнадзорных животных.

Мэрия подчеркивает, что приоритетом остается безопасность жителей столицы, и выступает за системный и взвешенный подход к решению проблемы, основанный на требованиях законодательства и обеспечении безопасности граждан.