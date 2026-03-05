Корея выделит $10 миллионов на обновление системы водоснабжения города Ош

Сегодня мэр Оша Жанарбек Акаев провел встречу с представителями ведущей корейской корпорации по управлению водными ресурсами K-water. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

По его данным, в ходе переговоров обсуждались вопросы реализации проекта интеллектуального управления системой обеспечения чистой водой города.

«Общая стоимость проекта составляет $10 миллионов, при этом средства будут предоставлены в виде безвозвратного гранта. В рамках проекта предусмотрены модернизация станции очистки воды «Озгур», а также перевод городской системы водоснабжения на цифровые и «умные» технологии управления. Также обсуждались вопросы усиления операционных и организационных возможностей учреждения, повышения квалификации специалистов и обновления инфраструктуры. Стороны договорились об эффективной реализации проекта и развитии дальнейшего долгосрочного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Инициатива направлена на модернизацию системы водоснабжения Оша, более рациональное использование ресурсов и повышение качества услуг для населения.