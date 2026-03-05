01:05
Общество

В 2025 году Кыргызстан занял 95-е место в мировом рейтинге гендерного разрыва

В 2025 году Кыргызстан занял 95-е место в мировом рейтинге гендерного разрыва Global Gender Gap Index.

В преддверии Международного женского дня аналитики изучили ситуацию с правами женщин в разных странах мира. По данным международных исследований, полного гендерного равенства человечеству придется ждать еще около 123 лет.

Казахстан в рейтинге оказался на 92-м месте, Узбекистан и Таджикистан — на 110-м и 129-м местах соответственно.

Наиболее высокий уровень равенства наблюдают в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии и Канаде. Самые низкие показатели фиксируют в государствах Ближнего Востока и Северной Африки.

При этом полного юридического равенства женщин и мужчин пока удалось достичь лишь 14 странам мира, среди которых Исландия, Франция, Германия, Испания, Канада и Швеция.
