Кыргызстанцев приглашают на продуктовые ярмарки. Они продлятся до июня

В Бишкеке и по всему Кыргызстану до июня 2026 года в определенные дни будут проводиться ярмарки местных производителей, фермеров и ремесленников, предлагающих социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельпрома.

Основная цель ярмарок — сдерживание темпов роста цен, обеспечение социально уязвимых слоев населения доступными продуктами питания, поддержка отечественных производителей и обеспечение стабильности внутреннего рынка.

Продовольственные ярмарки в столице проходят каждые выходные совместно с мэрией. Здесь горожанам предлагают продукты по ценам ниже рыночных. Место проведения: площадь имени Турдакуна Усубалиева, на улице Абдумомунова между бульваром Эркиндик и улицей Раззакова.

Требования к участникам ярмарок:

  • продукция должна быть качественной и соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям;
  • цены должны быть ниже рыночных;
  • наличие подтверждающего письма из районного аграрного управления обязательно.

Для получения дополнительной информации и справок можно звонить по телефонам: 0312661422, 0702702000.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/364750/
Кыргызстанцев приглашают на продуктовые ярмарки. Они продлятся до июня