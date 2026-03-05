В Узбекистане хотят выращивать женьшень

В Узбекистане впервые будут выращивать женьшень. Экспериментальные посадки появятся в Бостанлыкском районе Ташкентской области и предгорных районах Кашкадарьи. Об этом договорились представители Минсельхоза РУз и глава компании FDfive Чун Хун во время встречи в южнокорейском городе Донгтане, пишет Podrobno.uz.

На переговорах также обсуждались вопросы повышения плодородности засоленных земель, внедрения культур, устойчивых к климатическим условиям и обладающих высокой экономической эффективностью.

Кроме того, стороны уделили внимание перспективам выращивания в Узбекистане сладкого клевера, японского просо, итальянского райграса, суданской травы, люцерны и сесбании.