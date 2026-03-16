11:59
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество

Кадыр түн. Что можно и что нельзя делать в эту священную ночь

Фото 24.kg. Кадыр түн. Что можно и что нельзя делать в эту священную ночь

Во время месяца Рамазан мусульмане всего мира с особым трепетом ожидают наступления Кадыр түн — Ночи предопределения.

Об особенностях проведения этой ночи 24.kg рассказал представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Абибилла ажы Кадырбердиев.

Духовная значимость

Эта священная ночь упоминается в Коране. В суре «Аль-Кадр» говорится, что Кадыр түн «лучше тысячи месяцев». Согласно исламской традиции, именно в одну из таких ночей началось ниспослание Корана пророку Мухаммаду.

Смысл выражения «лучше тысячи месяцев» заключается в том, что поклонение, совершенное в эту ночь с искренностью, по своей награде превосходит поклонение, совершаемое в течение долгого времени.

Когда отмечают Кадыр түн?

Перед началом Рамазана точная дата Кадыр түн зачастую неизвестна. Пророк Мухаммад призывал искать ее среди последних десяти ночей священного месяца, особенно в нечетных числах. Поэтому верующие стараются уделять особое внимание этим ночам, посвящая их молитве и покаянию.

Многие мусульмане традиционно усиливают поклонение в ночь с 26 на 27 день по календарю орозо, предполагая, что она может совпасть с датой Кадыр түн.

В этом году Кадыр түн выпадает в ночь с 16 на 17 марта.

Как провести священную ночь?

Рекомендуется провести ее в поклонении, избегая ссор, пустых разговоров и мирской суеты. Важно:

  • совершать дополнительные намазы;
  • читать Коран;
  • делать зикр;
  • обращаться к Аллаху с искренними дуа;
  • размышлять о своей жизни и стремиться к исправлению.

У каждого есть личный выбор, где встретить эту священную ночь — дома или в мечети. Но не стоит из нее делать светский праздник, это неправильно.

Что не следует делать во время Кадыр түн

Как рассказали в Духовном управлении мусульман, в эту ночь не следует:

  • ругаться и использовать ненормативную лексику;
  • сплетничать;
  • посещать развлекательные заведения;
  • употреблять алкоголь;
  • смотреть развлекательные видео.

Вместо этого следует каяться и проводить время в молитве дома или в мечети.

Кадыр түн — это возможность для каждого верующего попросить прощения, очистить сердце и начать новый этап жизни с искренним намерением творить добро.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/364799/
просмотров: 1310
Версия для печати
16 марта, понедельник
11:53
В ЖК раскритиковали работу Минводсельпрома по развитию органической продукции В ЖК раскритиковали работу Минводсельпрома по развитию...
11:42
Россия готова заместить объемы иранского продовольствия для Кыргызстана
11:31
В Бишкеке учреждениям культуры передадут 117 служебных автомобилей
11:26
В ущелье Чункурчак пройдет открытый чемпионат Бишкека по спортивному туризму
11:25
В Стамбуле пройдут Дни кыргызского кино