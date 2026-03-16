Кадыр түн. Что можно и что нельзя делать в эту священную ночь

Во время месяца Рамазан мусульмане всего мира с особым трепетом ожидают наступления Кадыр түн — Ночи предопределения.
Об особенностях проведения этой ночи 24.kg рассказал представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Абибилла ажы Кадырбердиев.
Духовная значимость
Эта священная ночь упоминается в Коране. В суре «Аль-Кадр» говорится, что Кадыр түн «лучше тысячи месяцев». Согласно исламской традиции, именно в одну из таких ночей началось ниспослание Корана пророку Мухаммаду.
Смысл выражения «лучше тысячи месяцев» заключается в том, что поклонение, совершенное в эту ночь с искренностью, по своей награде превосходит поклонение, совершаемое в течение долгого времени.
Когда отмечают Кадыр түн?
Перед началом Рамазана точная дата Кадыр түн зачастую неизвестна. Пророк Мухаммад призывал искать ее среди последних десяти ночей священного месяца, особенно в нечетных числах. Поэтому верующие стараются уделять особое внимание этим ночам, посвящая их молитве и покаянию.
Многие мусульмане традиционно усиливают поклонение в ночь с 26 на 27 день по календарю орозо, предполагая, что она может совпасть с датой Кадыр түн.
В этом году Кадыр түн выпадает в ночь с 16 на 17 марта.
Как провести священную ночь?
Рекомендуется провести ее в поклонении, избегая ссор, пустых разговоров и мирской суеты. Важно:
- совершать дополнительные намазы;
- читать Коран;
- делать зикр;
- обращаться к Аллаху с искренними дуа;
- размышлять о своей жизни и стремиться к исправлению.
У каждого есть личный выбор, где встретить эту священную ночь — дома или в мечети. Но не стоит из нее делать светский праздник, это неправильно.
Что не следует делать во время Кадыр түн
Как рассказали в Духовном управлении мусульман, в эту ночь не следует:
- ругаться и использовать ненормативную лексику;
- сплетничать;
- посещать развлекательные заведения;
- употреблять алкоголь;
- смотреть развлекательные видео.
Вместо этого следует каяться и проводить время в молитве дома или в мечети.
Кадыр түн — это возможность для каждого верующего попросить прощения, очистить сердце и начать новый этап жизни с искренним намерением творить добро.