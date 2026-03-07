Кабмин предложил Программу развития науки, вузов и инноваций до 2030 года

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления об утверждении Государственной программы развития науки, высшего образования, интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызстане на 2026-2030 годы.

Документ разработан в рамках реализации Национальной программы развития страны до 2030-го, утвержденной указом президента.

Как отмечается в справке-обосновании, главная цель программы — создание к 2030 году интегрированной экосистемы знаний, объединяющей образование, науку, интеллектуальную собственность и инновации. Предполагается, что результаты научных исследований будут активнее внедряться в экономику и превращаться в конкурентоспособные продукты и технологии.

Проект объединяет несколько ранее разрозненных направлений — науку, высшее образование, интеллектуальную собственность и инновации — в единую систему.

Среди ключевых направлений программы:

увеличение расходов на научные исследования и разработки до 0,5-1 процента ВВП за счет государственного финансирования, частных инвестиций и международных партнеров;

создание национального фонда науки и инноваций;

развитие региональных научных центров и филиалов Национальной академии наук;

запуск механизма государственного заказа на научные исследования по приоритетным направлениям экономики;

активное участие кыргызстанских ученых в международных научных программах;

повышение качества подготовки специалистов в образовании, развитие дуального обучения, внедрение микроквалификаций и расширение академической мобильности студентов и преподавателей.

Особое внимание планируется уделить инженерному, IT, педагогическому и медицинскому образованию, которое рассматривается как стратегическое для экономики.

Кроме того, программа предполагает создание технопарков, бизнес-инкубаторов, акселераторов, лабораторий FabLab и центров трансфера технологий, а также формирование национального венчурного фонда для поддержки технологических стартапов.

Также планируются упрощение и цифровизация регистрации объектов интеллектуальной собственности, стимулирование университетов к коммерциализации научных разработок.

Ожидается, что реализация программы позволит повысить инновационную активность, создать новые высокотехнологичные рабочие места и укрепить позиции КР в международных рейтингах университетов и инноваций.

После утверждения постановления новая программа заменит действующую Государственную программу развития интеллектуальной собственности и инноваций на 2022-2026 годы.