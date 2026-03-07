В преддверии Международного женского дня 8 Марта 24.kg опросило у кыргызстанских политиков и госслужащих, как они планируют поздравлять любимых женщин и где будут отмечать праздник.

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев рассказал, что для него этот день имеет особый смысл, который с годами стал восприниматься глубже.

Фото ЖК. Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев

По его словам, в детстве праздник ассоциировался с простыми вещами — открытками и бумажными тюльпанами, которые дети делали для мам. Но со временем приходит понимание роли женщины в жизни каждого человека и общества.

«8 Марта для меня — прежде всего, семейный праздник. Женщина — это основа семьи, источник тепла, терпения и той самой внутренней силы, которая часто незаметна, но на которой, по большому счету, держится и дом, и общество.

Именно женщины делают жизнь вокруг человеческой. По эмоциям, по душевности, по доброте, по мудрости, в конце концов.

8 Марта я стараюсь всегда быть рядом со своей семьей. Обязательно поздравляю супругу и своих дочерей. Обычно начинаю утро с цветов — это уже маленькая традиция. Иногда готовим дома семейный ужин, иногда просто собираемся вместе, разговариваем, вспоминаем разные истории, смеемся. Самое ценное — это время, проведенное вместе.

Хочу от всей души поздравить всех женщин Кыргызстана с Международным женским днем! Пусть в ваших домах будет благополучие, пусть рядом будут любимые и близкие люди! Улыбайтесь чаще, ведь именно ваши улыбки дарят нашему миру хорошее настроение и надежду на то, что завтрашний день будет справедливым и спокойным», — отметил он.

Фото кабмина. Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев рассказал, что в его семье есть традиция отмечать праздник у матери.

«Традиционно празднуем у мамы. Супруге подарю букет красивых весенних цветов», — сообщил он.

Фото из интернета. Президент Торгово-промышленной палаты Темир Сариев

Президент Торгово-промышленной палаты Темир Сариев отметил, что 8 Марта для него — это, прежде всего, день внимания и заботы. «Как всегда — нежность, внимание и заботу близким и родным. И, конечно, цветы и скромный праздничный стол», — сказал он.

Фото ГНС. Глава Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов

Глава Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов отметил, что с годами начал глубже понимать смысл этого дня и роль женщин в жизни каждого мужчины.

«Если посмотреть на то, что происходит сегодня вокруг — войны, конфликты, постоянное напряжение между странами и людьми, становится очевидно, что миру очень не хватает женской мирной энергии, мудрости и способности сохранять гармонию», — считает глава ГНС.

Он добавил, что в своей семье предпочитает не устанавливать строгих правил празднования и оставляет выбор за близкими.

Фото кабмина. Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов напомнил, что у праздника есть и исторический смысл. По его словам, Международный женский день — это не только повод поздравить матерей, дочерей и коллег, но и день памяти о женщинах, которые боролись за равные права.

«Борьба за равенство еще не завершена. Мужской шовинизм, как и во многих странах мира, по-прежнему существует. Поэтому 8 Марта — это не только праздник, но и день, когда мы должны говорить о реальном равенстве и возможностях для женщин», — отметил он.

Фото ЖК. Вице-спикер ЖК Болот Ибрагимов

Вице-спикер ЖК Болот Ибрагимов тоже рассказал, как проведет праздничный день. «8 Марта проведу в семейном кругу. Поеду вместе с семьей к родителям. Отметим праздник спокойно, по-домашнему — в узком семейном кругу. Обязательно будут тюльпаны, праздничный торт и самые искренние, теплые пожелания нашим женщинам», — поделился своими планами вице-спикер.

Фото ЖК. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев

считает, что главный подарок женщинам — не цветы, а уважительное отношение. «Да, я тоже буду дарить своей супруге подарки. Но важно, чтобы мужчины больше обращали внимание на отношение к женщинам. Подарок — это на один-два дня, а уважение и равенство должны быть всегда», — подчеркнул парламентарий.

По словам опрошенных, главными символами праздника остаются цветы, внимание и время, проведенное с семьей. Многие политики отметили, что в этот день стараются, прежде всего, провести время с близкими.