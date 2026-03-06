Вице-мэры и акимы районов Бишкека вышли на улицы, чтобы поздравить женщин

Заместители мэра Бишкека, руководитель аппарата и акимы четырех районов вышли на улицы, чтобы лично поздравить женщин с праздником и подарить им цветы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

«Неожиданный и трогательный жест превратил обычный день в маленький праздник. Прохожим девочкам, девушкам, женщинам и бабушкам вручили цветы, а вместе с ними — искренние слова благодарности и теплые поздравления. Для многих бишкекчанок это стало приятным сюрпризом, на лицах появлялись улыбки, прохожие останавливались, чтобы поблагодарить и сделать памятные фотографии», — говорится в сообщении.

Мэрия Бишкека поздравляет милых дам с наступающим Международным женским днем и желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного уюта и вдохновения.