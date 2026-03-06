10:37
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Общество

В Бишкеке пройдет международный хип-хоп фестиваль Groove Republic: LDDLM Edition

11-12 апреля в Бишкеке пройдет международный хип-хоп фестиваль Groove Republic: LDDLM Edition. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, это событие станет одним из значимых и масштабных мероприятий для современной культурной среды Кыргызстана.

«Впервые в нашу страну приедут представители всемирно известной команды LDDLM Crew, которые проведут профессиональные мастер-классы. Данная команда считается одной из самых ярких и влиятельных на мировой танцевальной сцене. В фестивале примут участие известные танцоры Jean Michel Cruel, StalaMuerte, Junior Yudat и Xelyna. Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечит известный представитель мировой хип-хоп сцены — DJ TellaX», — говорится в сообщении.

В программе фестиваля:

  • профессиональные танцевальные мастер-классы;
  • баттлы в категориях хип-хопа (начинающие и профессионалы) и all styles;
  • судейство с участием европейских судей;
  • культурный обмен между участниками из разных стран.

Фестиваль станет важным и масштабным событием для молодежной и танцевальной культуры Кыргызстана. Это не просто соревнование, а международная площадка для обмена опытом, развития профессиональных навыков и укрепления культурных связей.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/364919/
просмотров: 681
Версия для печати
Материалы по теме
Пропаганда ЛГБТ. Команда Kolfest ответила на критику депутата ЖК
В Кыргызстане стартовал Фестиваль тюльпанов
Пропаганда ЛГБТ. Депутат призвал запретить проведение Kolfest
Объявлены лауреаты премии Британской киноакадемии. Фильм о Путине среди них
Конкурсы скульптур и национальные игры: как прошел фестиваль снежного барса
Кому гран-при? Названы итоги фестиваля документальных фильмов о правах человека
«Оперный голос вселенной»: Бишкек объединил память о Булате Минжилкиеве
В Бишкеке состоялся театральный фестиваль для школьников
В Бишкеке открылся II городской тур фестиваля среди людей с инвалидностью
Кыргызский фильм получил награду за лучшую операторскую работу в России
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Закон о&nbsp;воде перепишут: в&nbsp;Кыргызстане вводят новые правила тарифов и&nbsp;услуг Закон о воде перепишут: в Кыргызстане вводят новые правила тарифов и услуг
Бизнес
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
7 марта, суббота
10:25
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава «Совета мира» Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти...
10:21
До 5 миллионов сомов выделит женщинам Кыргызстана швейцарский проект «Аракет»
10:08
В Бишкеке задержана директор турфирмы по подозрению в мошенничестве
10:00
Небо, которое пришлось оставить: судьба одной из первых парашютисток Кыргызстана
09:50
Китайская компания займется модернизацией ирригационной системы в Базар-Коргоне