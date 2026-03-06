10:37
Общество

Посольство Венгрии прокомментировало ситуацию с конкурсным отбором в вузы страны

Министерство науки, высшего образования и инноваций КР информировало посольство Венгрии о технических проблемах, возникших при передаче данных по стипендиальной программе Stipendium Hungaricum. Об этом 24.kg сообщили в дипмиссии.

По данным посольства, исправленные данные первичного отбора абитуриентов, проведенного Миннауки, в ближайшее время будут переданы фонду Tempus, который ответственен за стипендиальную программу Stipendium Hungaricum.

После передачи данных откроется возможность дальнейшей обработки данных с венгерской стороны.

Ранее читатели 24.kg сообщили, что в 2026 году процедура национального отбора на международную государственную стипендиальную программу Stipendium Hungaricum вызвала серьезные вопросы у абитуриентов.

По их словам, в отличие от предыдущих лет в этом году МНВОИ не опубликовало официальный общий список рекомендованных кандидатов. Вместо этого решения были разосланы заявителям индивидуально, без публичного размещения итогового перечня.

По данным абитуриентов, среди не прошедших имеются абитуриенты с высокими академическими показателями (высокий GPA, результаты IELTS, достижения в олимпиадах и конкурсах).

Однако в Миннауки заверили, что в настоящее время проводится верификация всех данных для формирования рейтинговых показателей. По данным чиновников, официальные итоги конкурсного отбора на текущий момент еще не утверждены и не опубликованы.

Официальные результаты будут размещены исключительно после завершения всех проверочных процедур и утверждения в установленном порядке на госпортале.
