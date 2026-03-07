До 5 миллионов сомов выделит женщинам Кыргызстана швейцарский проект «Аракет». Решение принято по итогам конкурса бизнес-идей в Бишкеке и Оше, сообщили в посольстве Швейцарии.

По его данным, питчинг-сессии завершили отбор участниц на малые гранты для запуска или расширения бизнеса.

Определены 11 победительниц в Бишкеке и пять в Оше. Каждая из них получит грантовую поддержку в виде необходимого оборудования для старта или масштабирования проекта.

Размер поддержки для одной участницы составит 200-350 тысяч сомов. Всего в текущем цикле проекта поддержку получат 16 бизнес-инициатив.

«Аракет» — швейцарский проект «За улучшение жизни в новостройках Кыргызстана». Реализуется компанией GFA Consulting Group GmbH при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) и Посольства Швейцарии в Кыргызской Республике.