Китайская компания займется модернизацией ирригационной системы в Базар-Коргоне

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области начались работы по проекту модернизации ирригационной системы Кара Ункур-Сай. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что будет обновлена ирригационная инфраструктура, обеспечивающая оросительной водой восемь населенных пунктов Базар-Коргонского района.











В частности, будет полностью реконструировано 15 километров левобережного магистрального канала общей протяженностью 15,78 километра, а также 13,5 километра нового верхнего хозяйственного канала.

По данным ведомства, был проведен тендер и заключен контракт на сумму 853 миллиона 476 тысяч сомов. Строительные работы будет выполнять компания China Road.

Ожидается, что после реализации проекта будет улучшено водообеспечение 8 тысяч 225 гектаров орошаемых земель в городе Базар-Коргон и айыльных аймаках Сайдыкюм и Акман.

Завершение работ по модернизации планируется к концу декабря 2028 года.