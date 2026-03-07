HRW: Женщины и девушки с инвалидностью в Кыргызстане сталкиваются с насилием

Женщины с инвалидностью в Кыргызстане сталкиваются с тревожно высоким уровнем домогательств, физического и сексуального насилия, а также экономической дискриминации, несмотря на проведенные правовые реформы. Об этом говорится в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном накануне Международного женского дня.

В правозащитной организации отметили, что власти Кыргызстана за последний год предприняли ряд шагов для защиты прав женщин с инвалидностью и борьбы с насилием. Однако, по мнению экспертов, государству необходимо обеспечить более эффективную защиту от притеснений и жестокого обращения.

«Женщин и девушек с инвалидностью по-прежнему не слышат и им не верят, и они не могут полноценно получить доступ к системе правосудия Кыргызстана, несмотря на прогресс на уровне законодательства», — заявила исследователь по Центральной Азии в Human Rights Watch Сыйнат Султаналиева.

По данным исследования общественной организации Equality, проведенного в марте 2025 года, почти 93 процента опрошенных женщин с инвалидностью сообщили, что сталкивались с различными формами насилия. В исследовании приняли участие 150 женщин из семи регионов Кыргызстана.

Среди них 140 сообщили о психологическом насилии, 80 — о домогательствах, 70 — об экономических проблемах, 60 — о физическом насилии и 40 — о сексуальном.

При этом только восемь респонденток обращались за помощью в милицию или медицинские учреждения. Многие объяснили это недоверием к правоохранительным органам, отсутствием информации о своих правах, страхом общественного осуждения и опасениями за собственную безопасность, особенно если обидчик является членом семьи.

В феврале 2025 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие более строгие наказания за сексуальное насилие в отношении людей с инвалидностью. Инвалидность также была признана отягчающим обстоятельством. Кроме того, были отменены нормы, позволяющие освобождать осужденных за такие преступления от лишения свободы.

В августе того же года глава государства подписал Закон «О правах и гарантиях лиц с инвалидностью», который приводит законодательство страны по вопросам прав инвалидов в соответствие с Конвенцией ООН о правах лиц с инвалидностью.

В течение 2025 года Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики проводило обучающие семинары для сотрудников правоохранительных органов и судебной системы по вопросам обеспечения доступа женщин с инвалидностью к правосудию.

Несмотря на принятые меры, правозащитники указывают на серьезные проблемы. Например, статистика по домашнему и сексуальному насилию в стране не содержит данных о пострадавших с инвалидностью. Кроме того, здания судов и отделений милиции часто остаются недоступными для людей с ограниченными возможностями — по данным исследования, только около 25 процентов зданий в Бишкеке оборудованы пандусами.

В Human Rights Watch призвали власти Кыргызстана обеспечить практическую реализацию принятых законов и устранить существующие барьеры для доступа к правосудию.

«Законы, принятые в Кыргызстане в 2025 году, показывают, чего можно добиться, когда власти прислушиваются к правозащитникам. Теперь необходимо доказать, что это непросто символические жесты. Женщины и девушки с инвалидностью должны быть в безопасности: в своих домах, в своих сообществах и перед законом», — подчеркнула Сыйнат Султаналиева.