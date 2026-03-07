18:24
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Общество

В Бишкеке 8 марта в сквере Горького пройдет мирная акция за права женщин

Фото оргкомитета

Традиционный ежегодный марш в Бишкеке, приуроченный к Международному женскому дню 8 марта, в этом году проводить не разрешили в целях безопасности. Вместо него состоится мирная акция, которая пройдет в сквере имени Горького с 12.00 до 13.00.

Разрешение на проведение мероприятия было выдано в мэрии столицы. Об этом изданию 24.kg сообщила представительница оргкомитета Айгуль Сторожук.

Организаторы подготовили специальную памятку безопасности для участниц мирной акции. Всех желающих присоединиться к мероприятию просят заранее внимательно ознакомиться с ее пунктами.

Как отметили в оргкомитете, в начале собрания и в течение всего мероприятия организаторы акции совместно с сотрудниками милиции будут следить за содержанием плакатов участников.

Читайте по теме
Оргкомитет марша 8 марта выступил в поддержку депутата Эльвиры Сурабалдиевой

Для участия в акции потребуется пройти регистрацию на месте.

В оргкомитете подчеркнули, что основная цель акции — защита прав женщин и привлечение внимания общества к таким проблемам, как семейное насилие и фемицид.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/364969/
просмотров: 638
Версия для печати
Материалы по теме
8 Марта — политики рассказали, как поздравят своих женщин
Глава кабмина: К 2030 году женщины займут 30 процентов руководящих должностей
Вы начало воспитания, опора семьи. Мэрия Бишкека поздравила женщин с 8 Марта
К президенту Жапарову обратились с просьбой разрешить акцию 8 марта
Оргкомитет марша 8 марта выступил в поддержку депутата Эльвиры Сурабалдиевой
К 8 Марта. Глава Генассамблеи ООН запускает глобальную кампанию «Как женщина»
Депутат призвала не мешать проведению 8 марта мирного марша
Более 4 миллионов цветов ввезено в Кыргызстан накануне 8 Марта
Опрос в Оше: сколько горожане готовы потратить на подарок к 8 Марта
Управление культуры мэрии Бишкека потратит 1,5 миллиона сомов на розы к 8 Марта
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
В&nbsp;КР&nbsp;всем детям до&nbsp;трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ В КР всем детям до трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Бизнес
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
7 марта, суббота
18:11
Житель Сокулука обеспокоен санитарными условиями перевозки молока Житель Сокулука обеспокоен санитарными условиями перево...
17:42
В Свердловском районе задержаны участники драки на дороге
17:21
В ДУМК планируют ввести ограничение на умру из-за ситуации на Ближнем Востоке
17:06
Атака на Иран. В США средняя розничная цена бензина выросла до $3,32 за галлон
16:50
Запуск Tax Free. В Узбекистане туристам будут возвращать НДС во всех аэропортах