В Бишкеке 8 марта в сквере Горького пройдет мирная акция за права женщин

Традиционный ежегодный марш в Бишкеке, приуроченный к Международному женскому дню 8 марта, в этом году проводить не разрешили в целях безопасности. Вместо него состоится мирная акция, которая пройдет в сквере имени Горького с 12.00 до 13.00.

Разрешение на проведение мероприятия было выдано в мэрии столицы. Об этом изданию 24.kg сообщила представительница оргкомитета Айгуль Сторожук.

Организаторы подготовили специальную памятку безопасности для участниц мирной акции. Всех желающих присоединиться к мероприятию просят заранее внимательно ознакомиться с ее пунктами.

Как отметили в оргкомитете, в начале собрания и в течение всего мероприятия организаторы акции совместно с сотрудниками милиции будут следить за содержанием плакатов участников.

Для участия в акции потребуется пройти регистрацию на месте.

В оргкомитете подчеркнули, что основная цель акции — защита прав женщин и привлечение внимания общества к таким проблемам, как семейное насилие и фемицид.