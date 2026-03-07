Переехала из Сибири в Бишкек, но профессии не изменила. История таксистки

Фото из личного архива . Работа в такси — не просто способ заработка, а возможность быть самостоятельной

27-летняя Руфина Гумерова из Кара-Балты работает водителем такси. В профессию она пришла сразу после декрета — и с тех пор она за рулем. Несмотря на длинные рабочие дни, дорогу между Кара-Балтой и Бишкеком и стереотипы, с которыми иногда приходится сталкиваться, Руфина говорит о своем деле с теплом.

Для нее работа в такси — не просто способ заработка, а возможность быть самостоятельной, управлять своим временем и чувствовать уверенность в собственных силах.

В преддверии 8 Марта мы поговорили с водительницей партнера сервиса «Яндекс Go» Руфиной о ее пути в профессии, о стереотипах, необычных поездках и о том, чему может научить дорога.

— Как вы пришли в профессию водителя такси и что подтолкнуло вас к этому решению?

— В сфере перевозок я работаю уже пять лет. В такси начала работать в 2021 году после выхода из декрета, когда еще жила в Иркутской области. В работе мне нравится свободный график, который позволяет начинать и заканчивать смену, когда захочу. Ежедневно я приезжаю из Кара-Балты, работаю целый день и вечером уезжаю обратно.

— Как вам удается совмещать работу, личную жизнь и отдых при таком графике?

— Бывает и сложно, когда я просто на два-три дня отключаю телефон и пропадаю. Но в целом я стойко переношу сложности благодаря силе своего характера и воспитанию отца, который с малых лет учил меня быть сильной.

— Профессия таксиста традиционно считается мужской. С какими стереотипами вам пришлось столкнуться, когда вы начали работать?

— Я и по сей день слышу от пассажиров: «Зачем вам это нужно, это мужская работа?». Бывало и такое, что люди отказывались из-за того, что девушка за рулем, проявляя максимальное недоверие. Но мне такие пассажиры крайне редко попадаются. И в целом хороших отзывов я получаю больше, многим нравится. В основном пассажиры вежливые и очень приветливые.

— Были ли случаи, когда пассажиры особенно поддерживали вас или говорили что-то, что вам запомнилось?

— Однажды еще в Иркутске я везла мужчину в аэропорт, и в качестве чаевых он оставил мне 20 тысяч рублей за комфортное вождение.

А в другой раз пожилой пассажирке так понравилась поездка, что в конце она решила угостить меня своими соленьями. В тот день я уехала домой с 30 литрами консервированных огурцов и помидоров.

— Чему вас научила эта работа?

— Я стала намного увереннее в себе, научилась отстаивать свою точку зрения, хорошо разбираюсь в машинах.

Фото из личного архива. Руфина Гумерова за рулем такси с 2021 года

— Глаза боятся, а руки делают. Иногда просто нужно чуть-чуть терпения, чтобы все получилось. В какой-то момент всему научишься, тебе начинает нравиться и ты уже не мыслишь себя без этой работы.