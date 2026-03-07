18:24
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Общество

Более 280 кандидатов допущены к конкурсу на должности судей в Кыргызстане

Совет по делам правосудия Кыргызстана допустил к конкурсному отбору более 280 претендентов на должности судей Конституционного суда, Верховного суда и местных судов. При этом четыре кандидата не прошли отбор из-за несоответствия требованиям и неполного пакета документов.

По данным пресс-службы Совета по делам правосудия КР, на днях было завершено рассмотрение заявлений и документов претендентов на вакантные должности судей Конституционного суда, Верховного суда и местных судов.

На одну вакантную должность судьи Конституционного суда претендовали 9 человек, а на две должности судей Верховного суда — 12 человек.

Все они допущены к участию в конкурсном отборе.

На 13 вакантных должностей судей местных судов документы подали 265 человек. После предварительной проверки к конкурсу допущены 260 кандидатов. Один из заявителей отозвал свою кандидатуру и отказался от дальнейшего участия.

Еще четыре претендента не были допущены к участию в конкурсе. Один из них не набрал пороговый балл на предыдущем конкурсном отборе, при этом установленный годичный срок с момента участия еще не истек. Один кандидат представил неполный пакет документов, а два других не соответствуют критериям безупречности.

В совете отметили, что дальнейшая работа будет продолжена в соответствии с установленными процедурами конкурсного отбора.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/364982/
просмотров: 504
Версия для печати
Материалы по теме
Медербек Сатыев: Быть ближе к людям — главный принцип работы суда
Правозащитница Рита Карасартова подала в суд на руководство ГСИН и СИЗО-1
Пять судей получили назначения в райсуды: президент подписал указ
В Кыргызстане на рынке труда свободно более 5,5 тысячи рабочих мест
По номеру 1221 и на портале Минтруда можно узнать сведения о вакансиях
По делу таксиста-маньяка под стражу взяли бывших судей, прокурора и адвоката
На рынке труда Кыргызстана свободны более 8 тысяч вакансий
Экс-судей, изменивших приговор убийце, привлекут к уголовной ответственности
В Кыргызстане объявлен конкурс на должности судей местных судов
Домогался до женщины. Медербек Сатыев рассказал, почему уволили судью в Узгене
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
В&nbsp;КР&nbsp;всем детям до&nbsp;трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ В КР всем детям до трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Бизнес
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
7 марта, суббота
18:11
Житель Сокулука обеспокоен санитарными условиями перевозки молока Житель Сокулука обеспокоен санитарными условиями перево...
17:42
В Свердловском районе задержаны участники драки на дороге
17:21
В ДУМК планируют ввести ограничение на умру из-за ситуации на Ближнем Востоке
17:06
Атака на Иран. В США средняя розничная цена бензина выросла до $3,32 за галлон
16:50
Запуск Tax Free. В Узбекистане туристам будут возвращать НДС во всех аэропортах