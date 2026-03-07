Более 280 кандидатов допущены к конкурсу на должности судей в Кыргызстане

Совет по делам правосудия Кыргызстана допустил к конкурсному отбору более 280 претендентов на должности судей Конституционного суда, Верховного суда и местных судов. При этом четыре кандидата не прошли отбор из-за несоответствия требованиям и неполного пакета документов.

По данным пресс-службы Совета по делам правосудия КР, на днях было завершено рассмотрение заявлений и документов претендентов на вакантные должности судей Конституционного суда, Верховного суда и местных судов.

На одну вакантную должность судьи Конституционного суда претендовали 9 человек, а на две должности судей Верховного суда — 12 человек.

Все они допущены к участию в конкурсном отборе.

На 13 вакантных должностей судей местных судов документы подали 265 человек. После предварительной проверки к конкурсу допущены 260 кандидатов. Один из заявителей отозвал свою кандидатуру и отказался от дальнейшего участия.

Еще четыре претендента не были допущены к участию в конкурсе. Один из них не набрал пороговый балл на предыдущем конкурсном отборе, при этом установленный годичный срок с момента участия еще не истек. Один кандидат представил неполный пакет документов, а два других не соответствуют критериям безупречности.

В совете отметили, что дальнейшая работа будет продолжена в соответствии с установленными процедурами конкурсного отбора.