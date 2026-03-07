18:24
Общество

В ДУМК планируют ввести ограничение на умру из-за ситуации на Ближнем Востоке

Духовное управление мусульман Кыргызстана провело совещание по вопросам обеспечения безопасности кыргызстанцев, находящихся в Саудовской Аравии.

Как сообщили в муфтияте, во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности КР, представители МИД, Государственного агентства по делам религий, Государственной службы гражданской авиации КР, а также авиакомпаний и туристических фирм.

Муфтий Абдулазиз Закиров напомнил о текущей ситуации в мире, в том числе о рисках для безопасности граждан Кыргызстана. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности кыргызстанцев, направляющихся в Саудовскую Аравию, и возвращения на родину граждан, которые остались там после завершения малого паломничества.

По итогам совещания было дано поручение ввести временное ограничение на выезд граждан Кыргызской Республики для совершения умры до стабилизации ситуации.

Также было решено рекомендовать туристическим компаниям и авиакомпаниям воздержаться от организации поездок на умру до нормализации обстановки.

Начаты усилия по возобновлению рейсов через авиакомпании Jazeera, Flynas, Air Arabia, которые были приостановлены в связи с текущей ситуацией.

Напомним, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке Кыргызстан начал эвакуацию своих граждан, находящихся в странах Ближнего Востока. Ранее двумя специальными авиарейсами в Кыргызстан были доставлены 260 граждан.
