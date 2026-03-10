Новый фильм Руслана Акуна «Нелегал. Через Мексику» выйдет в прокат 19 марта

Закрытый показ фильма «Нелегал. Через Мексику» состоится 17 марта, в широкий прокат он выйдет 19 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил режиссер картины Руслан Акун.



По словам Руслан Акуна, картина рассказывает о мужчине по имени Чингиз, который решается на опасное путешествие ради мечты попасть в Соединенные Штаты. Его путь проходит через несколько стран и один из самых рискованных маршрутов нелегальной миграции — через Мексику.

По дороге герой сталкивается с многочисленными испытаниями, он вынужден скрываться от иммиграционных служб, сталкивается с криминальными группировками и преодолевает опасные природные условия.

Фильм сочетает элементы экшена, драмы и приключений. Мы стремились показать реальную цену нелегальной миграции и те риски, на которые идут люди в поисках лучшей жизни. Руслан Акун

Съемки фильма проходили в джунглях и другие труднодоступных природные локациях Южной Америки.

«Работа над картиной велась в экстремальных условиях. Сложные природные ландшафты и удаленные места съемок позволили передать атмосферу напряжения и придать фильму более реалистичный и масштабный характер. Это все далось очень тяжело, так как вся съемочная группа проходила тот же путь, который преодолевают нелегалы», — рассказал режиссер.





В фильме снялись Эмиль Эсеналиев, Жахан Утаргалиев, Айсанат Эдигеева, Рауан Ахмедов и Абылайхан Айнабеков.

Одной из особенностей картины стало международное сотрудничество: в проекте участвовали актеры из разных стран. По мнению авторов, это позволило расширить географию фильма и придать ему более широкий региональный масштаб.

По словам режиссера бюджет фильма превысил $700 тысяч.

Ранее Руслан Акун получил широкую известность благодаря фильмам «Салам, Нью-Йорк» и «Рай под ногами матерей», которые были популярны как в Кыргызстане, так и за его пределами.