Общество

Глава Минздрава ознакомился с работой кыргызско-турецкой больницы

Министр здравоохранения Дамир Осмонов посетил Кыргызско-Турецкую больницу дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана, где ознакомился с организацией оказания медицинской помощи, работой клинических подразделений и развитием высокотехнологичных направлений лечения.

Министру рассказали о работе медицинского учреждения, включая применяемую в больнице электронную систему управления медицинскими данными. Система используется для ведения документации, учета назначений и лекарственных препаратов, а также для координации лечебного процесса в учреждении, что позволяет врачам оперативно получать необходимую информацию о пациентах.

Министр посетил клинические подразделения, включая кардиологическую службу и ангиографическую операционную, где проводят современные диагностические и лечебные процедуры.

Отдельное внимание уделили развитию программы трансплантации органов. По данным руководства больницы, программа трансплантации почки реализуется с 2023 года при участии турецких специалистов. За это время отобрали пациентов и начали операции. Трансплантацию почки сделали 16 пациентам.

В медицинском учреждении продолжается подготовка пациентов к следующим операциям.

В ходе встречи обсудили вопросы дальнейшего развития трансплантационной службы, организации отбора пациентов и планирования последующих операций.
